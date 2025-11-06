'Istragu o ubojstvu Nicoliera su preuzele francuske institucije'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je u četvrtak, uoči pogreba francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera, da je istraga o njegovu ubojstvu prekinuta 2019. zbog nesuradnje Srbije pa su je sada preuzele francuske institucije.

„Donijeli smo rješenje o provođenju istrage ubojstva Jean-Michel Nicoliera u travnju 2018. godine. Srbiji smo poslali zamolnicu da se ispita Spasoje Petković s nadimkom Štuka, ali tome nije udovoljeno. Postoji niz dokaza u prethodnom postupku, pa i njegova izjava, da je upravo on ubio Nicoliera. Međutim, našoj zamolbi nije udovoljeno sa srpske strane, kao što nije udovoljeno ni u nizu takvih drugih zahtjeva”, rekao je Turudić novinarima.

Rečeno nam je kako je to presuđena stvar, da je to povreda načela "ne bis in idem" (ne dva puta o istom) jer je Petković svjedok suradnik srpskog Tužiteljstva, međutim, naše traganje je puno šire od onoga što je bilo obuhvaćeno u Srbiji, dodao je.

On je taj status u Srbiji dobio posve nezakonito i nepotrebno radi kaznenog djela počinjenog prema civilnom stanovništvu, no mi ga teretimo za kazneno djelo ratnog zločina prema ratnim zarobljenicima, što je puno šire nego što su Srbi napravili, ali smo odbijeni u tome, kaže glavni državni odvjetnik.

„Srbi su protestirali i uspjeli su ishoditi da ne dobijemo ni međunarodnu tjeralicu za njim, a mi imamo europski uhidbeni nalog i nacionalnu tjeralicu. Hrvatska je napravila zaista sve, ali kada smo bili suočeni s odgovorom Srba 2019. godine smo prekinuli istragu zato što se ne može dovršiti i ne može se donijeti meritorna državnoodvjetnička odluka bez suradnje Srbije. Oni su to odbili, a vidjet ćemo što će uspjeti francuske kolege”, poručio je.

Napomenuo je da su Francuzi "jučer bili tu" pa su dali sve što su tražili, nešto je imao DORH, nešto je Ministarstvo branitelja. Bili su vrlo zadovoljni našom kooperativnošću i sada ćemo, kaže, vidjeti što će dalje biti.

Na pitanje novinara je li istraga uzaludna ako Srbija ne surađuje, Turudić je uzvratio da se u Hrvatskoj pokazalo kako nije polučila rezultate zbog nesuradnje Srbije, no to kazneno djelo podliježe načelu univerzalne jurisdikcije pa ga može Francuska goniti jer je riječ o francuskom državljaninu.

Izjavu svjedoka Vilima Karlovića da Petković nije ubio Nicoliera popratio je rekavši kako DORH ima dovoljno podataka te je utvrdio da je Spasoje Petković ta osoba.

„Problem je na koji cijelo vrijeme upozoravam da nema nikakve suradnje s druge strane, ni glasa savjesti koji bi rekao, koji bi olakšao dušu i rekao što je bilo, a siguran sam da ovdje hodaju neki ljudi koji znaju puno o tome”, ustvrdio je Turudić.