VIDEO Plenković nije htio pričati o sastanku sudaca: Milanović je ponizio SOA-u i glavne čelnike

Večeras je na rasporedu bila sjednica Predsjedništva HDZ-a. Nakon nje, Andrej Plenković je dao izjavu za medije.

Na početku obraćanja premijer se osvrnuo na SDP-ov prijedlog opoziva Vlade i premijera Andreja Plenkovića.

- Bila je riječ o jednom lošem pisanom uratku, još goroj usmenoj izvedbi uratku, blamaži četvrtoga predsjednika SDP-a u mom mandatu kao predsjednika HDZ-a, Siniši Hajdaš Dončića koji je pokazivao neurotične znakove svojim grimasama i dao do znanja da nije dorastao ni takvoj raspravi o povjerenju, a kamoli o upravljanju Hrvatskom - rekao je Plenković i nazvao SDP "sljedbom kršitelja Ustava Zorana Milanovića.

- Da nije tragično bilo bi smiješno. Milanović je kršio Ustav u vrijeme parlamentarnih izbora u mjeri koja je bez presedana. Ovi krici za davanjem ostavke su se trebali čuti tada - rekao je Plenković.

Zatim je nastavio dalje o Milanoviću.

- Nakon toga je ponizio SOA-u i njenog čelnika kojeg ne želi imenovati za novi mandat, a kasnije mu dijeli odličja kao sličice. Nakon toga ponižava i Ustavni sud. Zamislite, oni prisežu pred nekim tko za njih kaže da su gangsteri, isluženi kuhinjski elementi i da su stajske muhe - dodao je.

Rekao je i da je Milanović tri puta zatočio načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida na Pantovčaku.

- Sve kako bi ga onemogućio da bude prisutan na Odboru za obranu kada se raspravlja o aktivnostima sudjelovanja pripadnika OS u međunarodnim misijama - smatra Plenković.

- On zahtjeva ostanke sudaca. To je vic - dodaje.

Redoviti kraj mandata dijela ustavnih sudaca je bio je između parlamentarnih i europskih izbora.

- Zatim smo otvorili natječaj, javilo se 65 kandidata i to je sve trebalo razmatrati. I, nitko od političara sa strane HDZ-a ništa nije loše rekao o svim tim kandidatima. Zato što poštujemo institucije i želju tih kandidata da budu u bubnju. I vodimo proces tako da ne prođe nekoliko mjeseci od njihova izbora do stupanja na dužnost. Jer je to odgovorno. U srijedu se održao Odbor, digli su ruke, SDP-ovci, Možemovci... i stvar je riješena. A onda kao mala djeca u pješčaniku u četvrtak kažu da se neće igrati taj dan jer ćete me pobijediti - komentirao je.