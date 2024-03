UŽIVO Plenković: 'Sabor će se raspustiti u četvrtak 14. ožujka'

U petak je, s početkom u 12.30 sati, na rasporedu sjednica Vlade RH. Na dnevnom je redu prijedlog izmjena i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima se, među ostalim, regulira prenošenje osnivačkih prava nad općim bolnicama na državu.

Na Vladinoj sjednici bit će raspravljen i prijedlog izmjena Zakona o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika kojima se, među ostalim, predlaže povećanje osnovice za izračun plaće svih pravosudnih dužnosnika za 11,5 posto.

PRATITE UŽIVO:

Premijer je na početku sjednice čestitao svim ženama Međunarodni dan žena.

- Unatoč izazovima s kojima s suočavaju žene su odlučne svijet napraviti humanijim i poštenijim. To znači jednake mogućnosti i jednaku nagradu za rad. Mi smo kao vlada usmjereni na to. To su ljudska prava i vjerujem da Hrvatska može ostvariti svoj puni potencijal samo uz ravnopravan status žena us vim segmentima života - rekao je.

Zatim je potvrdio da se Sabor raspušta 14.ožujka.

- Jutros smo imali sastanak parlamentarne većine te smo postigli suglasje da se, nakon najave, s obzirom na dinamiku točaka koje će Sabor raspravljati do 14. ožujka, dan raspuštanja saziva dogodi upravo u četvrtak, 14. ožujka - istaknuo je premijer.

Mogući datumi

Odluka o raspuštanju Sabora stupa na snagu na dan donošenja te s tim danom počinju teći rokovi. Naime, predsjednik države odlučuje o datumu izbora , koji se prema Ustavu mogu održati 30 dana od odluke o raspuštanju ili najkasnije 60 dana.

Dakle, predsjednik ima na raspolaganju pet nedjelja u travnju i u svibnju i to 21. travnja, 28. travnja, 5. svibnja i 12. svibnja.

- Ranijim održavanjem izbora omogućit ćemo svima mirno ljeto i vrijeme za formiranje parlamentarne većine i nove Vlade - rekao je Plenković.

Premijer je najavio da će 14. ožujka Vlada donijeti paket mjera što će značiti nepromijenjenu cijenu struje i plina, ali i osigurati potpore umirovljenicima.

Veće plaće sudaca

Govoreći o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima se rješava pitanje ugovora mladih liječnika koji su se kolokvijalno zvali robovlasnički ugovor.

- Idemo s izmjenama koji idu u smjeru stimulativnih uvjeta rada i razvoja mladih liječnika. Poruka koju želimo uputiti mladim liječnicima jest da ove izmjene idu u cilju jačanja njihova položaja, sigurnosti radnih mjesta u Hrvatskoj, ali i kao poziv da imaju odgovornost za održivost zdravstvenog sustav - kazao je Plenković.

Izmjene Zakona o plaćama pravosudnih dužnosnika donose veće plaće sucima i državnim odvjetnicima. Osnovica plaće raste im za 11,5 posto, a imat će pravo na naknadu troškova prijevoza, uskrsnicu i božićnicu, dar za dijete, regres.

- Povećanjem koeficijenata napravio se pravi omjer između sudaca prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova - kazao je premijer.

Uskoro više...