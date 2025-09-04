Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
PLENKOVIĆ O AKTUALNOSTIMA
UŽIVO Pratite sjednicu Vlade, usvajaju program stanovanja
Čitanje članka: < 1 min
Na dnevnom redu sjednice su izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, a Vlada će usvojiti i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
PRATITE UŽIVO
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+