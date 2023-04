Andrej Plenković o aferi s covid testovima: 'Ne znam, kako se ne piše kad je netko SDP-ov sin'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom obilježavanju 20 godina Hrvatske zajednice županija u Opatiji u Hotelu Četiri opatijska cvijeta s početkom u 10 sati. Nakon svečanosti, obratio se javnost.

O poreznoj reformi.

- Imali smo više krugova poreznih reformi, pokazali smo da nastojim maksimalno rasteretiti građane i gospodarstvo. Ministar će predstaviti novi paket, niz zakona koje ćemo donijeti tijekom jeseni, a što će omogućiti građanima da im se povećaju netto primanja. Traži se smjer da onima koji imaju manja primanja, da im se povećaju plaće. To se interno priprema, Vlada na tome radi, ističe premijer. - kazao je.

O aferi s covid testovima

Novinari su ga upitali o aferi lažnih covid testova zbog čega USKOK mjesecima istražuje Filipa Mihalića iz Varaždina, sina bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika Anđelka Mihalića.

- Ne znam, ovdje u Rijeci je bio slučaj sortirnice i SDP-ovih članova pa nisam čuo da se govorilo SDP-ov sin. Pitajte nekoga tko o tome više zna. Postaje već prozirno da se HDZ-u priljepljuju ovakve stvari. Već mi je dosta toga. Stalno ubacivanje da je uvijek netko HDZ-ov, to već lagano doživljavam kao kompleks nakon 31% podrške - istaknuo je.

- Nikad nisam čuo za tog čovjeka koji je to napravio niti čime se bavio - poručio je premijer.

Slučaj sisačke bolnice

Osvrnuo se i na slučaj u sisačkoj bolnici, gdje su dvije pacijentice strpane u isti krevet, a jedna je umrla dva dana kasnije, što je ravnatelj sisačke bolnice prešutio.

- Ovo što se dogodilo u Sisku, ministar je reagirao, to je krajnje neuobičajeno, onaj tko je kriv će odgovarati, mislim da to nije bilo smišljeno, to se nije smjelo dogoditi. Ovo što se tiče bolnice Sveti Duh, to je pitanje za Grad Zagreb. Tu očekujem od Ministarstva da zatraži očitovanje - poručio je.

Osvrnuo se i na izmjene Zakona o izbornim jedinicama.

- Zadani su okviri onime što je kazao Ustavni sud, doći će do modifikacija postojećeg sustava. Specifična težina svakog izabranog zastupnika imati iza sebe +-5%, mi se nadamo i nešto manje i jednak broj birača.

