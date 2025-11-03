UŽIVO Puni se Vučićev 'Ćacilend' u Beogradu! Sve puno policije. Priveden slavni srpski košarkaš

Opet napeto u Beogradu

Ćacilend, okupljališta Vučićevih pristaša i plaćenika ispred Skupštine u Beogradu, sve je puniji u ponedjeljak, izvještava N1.

Nedaleko od ovog bizarnog šatorskog naselja je Dijana Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog prošle godine.

Ona je započela štrajk glađu, uz nju su i brojni građani koji joj pružaju podršku.

Napeto je bilo kod Skupštine cijelu nedjelju, stanari Ćacilenda glasno su puštali glazbu i izrugivali se Hrki. Bacali su pirotehniku na građane koji mirno prosvjeduju, policija je ostala bez reakcije.

U noći s nedjelje na subotu priveden je bivši proslavljeni srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac, koji je od prvog dana na prosvjedima protiv Vučićeva režima.

Uz njega, privedeno je još 36 ljudi. Građani su se okupili ispred policije kako bi pružili podršku.