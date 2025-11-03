Obavijesti

News

Komentari 2
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Puni se Vučićev 'Ćacilend' u Beogradu! Sve puno policije. Priveden slavni srpski košarkaš

Piše 24sata,
UŽIVO Puni se Vučićev 'Ćacilend' u Beogradu! Sve puno policije. Priveden slavni srpski košarkaš
Beograd: Građani i studenti okupljeni na prosvjedu ispred Pravnog fakulteta, odakle su se upitili ka Ćacilendu gde ih je zaustavio kordon žandarmerije | Foto: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U ponedjeljak se puni Ćacilend, bizarno šatorsko naselje Vučićevih pristaša i plaćenika. Oni su u nedjelju izrugivali Dijanu Hrku, koja štrajka glađu u blizini srpske Skupštine. Brojni građani pružaju joj podršku...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja

Opet napeto u Beogradu

Ćacilend, okupljališta Vučićevih pristaša i plaćenika ispred Skupštine u Beogradu, sve je puniji u ponedjeljak, izvještava N1.

Nedaleko od ovog bizarnog šatorskog naselja je Dijana Hrka, čiji je sin Stefan poginuo u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog prošle godine.

Ona je započela štrajk glađu, uz nju su i brojni građani koji joj pružaju podršku. 

Napeto je bilo kod Skupštine cijelu nedjelju, stanari Ćacilenda glasno su puštali glazbu i izrugivali se Hrki. Bacali su pirotehniku na građane koji mirno prosvjeduju, policija je ostala bez reakcije.

U noći s nedjelje na subotu priveden je bivši proslavljeni srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac, koji je od prvog dana na prosvjedima protiv Vučićeva režima.

Uz njega, privedeno je još 36 ljudi. Građani su se okupili ispred policije kako bi pružili podršku.

Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025