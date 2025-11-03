Vučićevi idioti majci koja je izgubila sina puštali pjesmu 'Pošla majka da potraži sina'

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, nastavila je u ponedjeljak štrajk glađu nakon noći provedene uz napetosti i provokacije pristaša predsjednika Srbije koji Hrku i građane koji je podržavaju optužuje da su organizirani izvana.

Situaciju su pogoršali pojedinci iz šatorskog naselja 'Ćacilend'. Puštali su glasnu glazbu tijekom njezina štrajka glađu. Uz to, pustili su i pjesmu čiji stihovi idu 'Pošla majka sina da potraži', prenosi Klix.ba.

Podsjetimo, Dijanin sin je bio jedan od 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine.

Prolaznici su osudili ovakvo ponašanje, na glazbu su reagirali povicima i osudama. Unatoč tome, sve se nastavilo dalje.

Dijana Hrka je poručila je da "neće odustati" od štrajka i da očekuje "odgovor sa druge strane".

"Ostajem ovdje, do ispunjenja zahtjeva, ovo je sad moja kuća. Da li ću otići na nogama ili u bolničkoj postelji - to ovisi o ovoj gospodi tamo", rekla je Hrka.

Uz nju je i u ponedjeljak ujutro bilo nekoliko desetaka građana koji je podržavaju, dok se u šatorskom naselju Vučićevih pristaša može vidjeti tek nekoliko ljudi.