Vučićevi idioti majci koja je izgubila sina puštali pjesmu 'Pošla majka da potraži sina'
Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, nastavila je u ponedjeljak štrajk glađu nakon noći provedene uz napetosti i provokacije pristaša predsjednika Srbije koji Hrku i građane koji je podržavaju optužuje da su organizirani izvana.
Situaciju su pogoršali pojedinci iz šatorskog naselja 'Ćacilend'. Puštali su glasnu glazbu tijekom njezina štrajka glađu. Uz to, pustili su i pjesmu čiji stihovi idu 'Pošla majka sina da potraži', prenosi Klix.ba.
Podsjetimo, Dijanin sin je bio jedan od 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu prošle godine.
Prolaznici su osudili ovakvo ponašanje, na glazbu su reagirali povicima i osudama. Unatoč tome, sve se nastavilo dalje.
Dijana Hrka je poručila je da "neće odustati" od štrajka i da očekuje "odgovor sa druge strane".
"Ostajem ovdje, do ispunjenja zahtjeva, ovo je sad moja kuća. Da li ću otići na nogama ili u bolničkoj postelji - to ovisi o ovoj gospodi tamo", rekla je Hrka.
Uz nju je i u ponedjeljak ujutro bilo nekoliko desetaka građana koji je podržavaju, dok se u šatorskom naselju Vučićevih pristaša može vidjeti tek nekoliko ljudi.