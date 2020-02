Uživo: Sanader govori kako je stekao umjetnine, stanove...

Zbog problema s kralježnicom sudsko vijeće Ivi Sanaderu odobrilo je da se nakon svakih 25 minuta rasprave napravi kratka stanka. Prema njegovoj najavi on bi danas trebao završiti sa svojom obranom. U slučaju da to bude trajalo kraće od predviđenoga sa svojom obranom trebao bi dana započeti bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić.

Podsjećamo, u ovom predmetu Sanader je bio nepravomoćno osuđen na devet godina, a njemu i obitelji .blokirana mu je imovina u iznosu od više desetaka milijuna kuna.Od travnja prošle godine, nakon što mu je Vrhovni sud u Planinskoj povisio kaznu s 4,5 na šest godina, Sanader se nalazi u Remetincu. Iz zatvora je u rujnu 2019. otišao na operaciju koljena a dok je bio na rehabilitaciji u predmetu Ina-MOL na Županijskom sudu Zagrebu nepravomoćno je osuđen na šest godina zatvora.

- Danas sam pripremio obranu koja se odnosi na moje imovinsko stanje i stanje moje uže i šire obitelj. Samo bih dodao kako nije točno što su neki mediji komentirali - Jarnjak me nije prodao nego izdao. Stranka je, kao i ja, posve nedužna, a što je radio Jarnjak, koji je bio glavni tajnik, radio cijelo vrijeme to je druga priča- rekao je Sanader.

- Osnivao sam HDZ u Tirolu u HDZ-u i Franjo Tuđman me je pozivao da se vratim u Hrvatsku. No imao sam dvoje male djece i već početkom 1990-ih smo znali da će biti rat. Budući da sam bio predsjednik HDZ-a u Tirolu bilo nam je upitno hoćemo li se vratiti. No 1991. vratili smo se u Split gdje sam postao intendant HNK-a. Poslije me Tuđman zvao u Zagreb, pa sam postao zastupnik u Hrvatskom saboru a onda i ministar znanosti - rekao je Sanader.

Dodao je kako je tada imao 39 godina a financijski vještak to nije uvažio u nalaz kojim je utvrdio financijsku dubiozu od 23 milijuna kuna.

- Zaradu mi je počeo računati od 1992. a ni tu nije sve izračunao. Ja sam 1976. godine kao student počeo raditi razne novine tijekom zimskih olimpijskih igara u Austriji. Radio sam i za Sportske novine itd. Onda sam radio kao vjeroučitelj i imao sam plaću oko 600 do 1000 eura. Jasno u šilinzima, ovo je u protuvrijednosti. Radio sam i za marketinšku tvrtku i tu sam zaradio 55.000 eura. Surađivao sam i s hrvatskim fotografom Ivom Pervanom pa sam prodavao njegove fotografije- prisjetio se Sanader.

Potom je ponovio kako je s trojicom Austrijanaca imao tvrtku koja je radila s Talijanima i Jugoslavijom.

- Podatke o poslovanju te tvrtke nemam. Moji odvjetnici su tražili podatke od austrijskih vlasti, no odgovorili da podatke o Vapagu više ne čuvaju. Isto nam rekli i za tvrtku KCBS, građevinsku tvrtku u kojoj sam također bio suvlasnik. Tvrtka je radila stanove u Austriji, a treći moj projekt je bio izgradnja hotel u Antaliji u Turskoj. I za tu tvrtku smo tražili podatke no Austrijanci su rekli da ih više ne čuvaju-prisjetio se Sanader. Moj ondašnji poslovođa Vladimir Glavica na prvom suđenju rekao je kako onda baš nisam bio jako bogat jer mu firma nije kupila auto.

- Točno je, nisam bio za to da mu firma kupi auto. I zato se, msilim, Glavica javio u USKOK- i rekao im "bit ću vam svjedok da Sanader nije imao para" - kaže Sanader. Dodao je kako ej Glavica krajem 1980.ih imao plaću od 27.000 šilinga. Pa ako smo njega plaćli toliko, a i druge radnike smo plaćali pa valjda smo onda i mi nešto zaradili- kaže Sanader.

Kad smo se vratili u Hrvatsku proadao sam udjele u tvrtkama i dobio oko milijun eura- rekao ej Sanader. Sud je oderdio pauzu.