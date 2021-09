Od srijede kava se može popiti i u zatvorenom dijelu lokala. No prije ulaksa u kafić potrebno je dezinficirati ruke. Također obavezno je nošenje maske do stola i na putu do toaleta. Preporučit će se da se ne miješaju ljudi iz različitih kućanstava, bit će potreban razmak među stolovima, inzistirat će se na provjetravanju kafića, gdje god ima prozora da su oni otvoreni, vrata da su otvorena, da ne bude zagušljivo, provjetravanje je jako važno i preporučljivo.

POGLEDAJTE VIDEO

Broj posjetitelja je ograničen tako da za svakog gosta bude omogućeno četiri m2 prostora.Također, na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno 1,5 metra između posjetitelja te između posjetitelja i osoblja.

Zabranjuje se usluživanje grickalica u zdjelicama po stolovima, na stolovima se ne ostavljaju posudice za sol/papar/ulje/ocat/druge začine već se donose nove, prethodno oprane ili dezinficirane posudice za svaku skupinu novih gostiju. Moguće je usluživanje isključivo gostiju za stolovima sa sjedećim mjestima.

Stajaća mjesta u zatvorenim dijelovima ugostiteljskih objekata nisu dopuštena. Osoblje treba u jutarnjim satima a prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Obvezuje se nošenje maski za lice za zaposlenike.

Za stolovima mogu sjediti organizirane skupine gostiju pri čemu među pojedinim skupinama gostiju u objektu razmak mora biti najmanje 1,5 metara. Treba poticati beskontaktno plaćanje bankovnim karticama. Nakon odlaska svake skupine gostiju potrebno je prebrisati dezinficijensom stol, odnosno ukloniti stolnjake. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava.