Kreće dogradnja škole Borovje: 'Povijesni dan, nastava u jednoj smjeni i deset novih učionica!'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet obilježili su početak radova na dogradnji Osnovne škole Borovje. Ravnateljica škole Branka Štefok Bojadžija istaknula je da je ovo povijesni dan za tu školu.

- Ja sam danas jako sretna i uzbuđena, ovo je za školu povijestan dan. Na našu 20. obljetnicu započinje jedan novi, vrlo značajan, dugoročno značajan projekt. Novih 2000 kvadrata za ovu školu nisu samo čelik, beton, cigla ili neki drugi građevinski materijal. Ovo je za naših 434 učenika i 67 djelatnika dugoočekivano ostvarenje jedne lijepe vizije - rekla je.

PRATITE UŽIVO:

- Naša škola godinama raste, od 2019. vrlo intenzivno, kako se širi i naše naselje. Kada govorim o širenju i novim brojkama, ne mislim samo na broj učenika nego na sva naša brojna postignuća i uspjehe koje smo radili svih ovih 20 godina. No, kako je rasla ta naša mala-velika obitelj, rastu naše potrebe. Svakodnevno se suočavamo s izazovima organizacije nastave u dvije smjene ili s organizacijom nastave u prostorima koji nisu prilagođeni za održavanje iste, kao što je knjižnica, zbornica ili ured ravnateljice - kazala je Štefok Bojadžija.

Deset novih učionica i pripadajući kabineti podići će razinu kvalitete u OŠ Borovje, pružit će priliku i našim učenicima i našim učiteljima da ostvare dodatne uspjehe. Ovo će biti jedan novi kotač zamašnjak ne samo za školu, već i zajednicu, dodala je ravnateljica. Otkrila je i da je OŠ Borovje prva škola koja se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost 2021. – 2026. (NPOO), a zahvalila je Vladi, Ministarstvu obrazovanja i zagrebačkom gradonačelniku što su prepoznali njihovu potrebu.

- Očekujem da će se izvođači pridržavati rokova i da što prije dođemo u našu novu školu. Za godinu dana želim da se nađemo na istom mjestu - rekla je.

Riječ je preuzeo Tomašević koji je naglasio da je također sretan što se počinje s radovima.

- Poanta priče je da škola prijeđe u jednu smjenu. Prije kratkog vremena počeli smo i gradnju vrtića koja dosta dobro napreduje. U ovom mandatu smo uložili 275 milijuna eura u obnovu, dogradnju i gradnju škola u Zagrebu, iz različitih izvora. Završeno je 18 projekata, u fazi javne nabave su još dva projekta. OŠ Borovja će dobiti 10 novih učionica da svi učenici budu u jednoj smjeni, dogradnja će imati i potrebne prostorije za osiguravanje toplih obroka. Vrijednost radova je 5,4 milijuna eura, od čega je 4,93 milijuna osigurano iz EU fondova, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radovi će trajati oko godinu dana, nastavit će se nastava do kraja ove školske godine, a onda će se vidjeti je li moguć nastavak i kasnije ili će biti potrebno osigurati zamjenske lokacije bilo djelomično ili u potpunosti - rekao je.

NPOO-u je predano ukupno 16 projekata škola i šest školskih dvorana. U fazi pripreme i projektiranja je još nekoliko. Grad Zagreb za cilj ima osigurati u svim školama jednosmjensku nastavu. Spomenuo je i projekte ulaganja u sportska igrališta u Borovju.

Potom se obratio ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

- Sretan sam što sam ovdje, to je upravo ono što smo si kao Vlada zacrtali kad smo predlagali proračun za reformu obrazovnog sustava u Hrvatskoj kroz NPOO. Što se tiče škola i dvorana, osigurano je preko milijardu i 300 milijuna, za uređenje škola kojima treba urediti unutrašnji prostor poput kuhinja i blagovaonica. To se intenzivno realizira kako bi sva djeca školu pohađala u jednoj smjeni, što je osnovni preduvjet za realizaciju cjelodnevne škole. Kad se to ostvari, više neće biti potrebe za produženim boravkom, već će biti jedan potpuno drugi koncept ishođenja nastave. Ostalo nam je još 15 posto za koje treba izdati suglasnosti i krenuti u realizaciju da škole budu u jednoj smjeni. Uglavnom su to veliki gradovi poput Zagreba, Splita i Rijeke - kazao je Fuchs.

Naglasio je da će svako dijete u Hrvatskoj do 2030. godine imati svoje mjesto u vrtiću.

- S vrtićima smo na izvrsnoj razini realizacije i mogu sigurno to reći. Želimo da sva djeca imaju jednake uvjete obrazovanja i školovanja. Zagreb, nakon tragičnog zbivanja vezanog uz potrese je u smislu obnove jedno od najvećih gradilišta, tu su ogromna sredstva u realizaciji. Vrlo skoro otvarat ćemo nove prostore i na Sveučilištu i ostalo nam je još nekoliko sveučilišnih zgrada, fakulteta koji će uskoro krenuti u obnovu - dodao je.