Francuske vlasti uvele su noćni policijski sat u dijelovima središnjeg Pariza i drugim gradovima nakon vikenda obilježenog neredima i pljačkama diljem zemlje. Policijski sat bio je na snazi od 23:00 do 6:00 po lokalnom vremenu na Trgu Republike (Place de la République), gdje su se prosvjednici okupljali tijekom vikenda, te u trgovačkoj četvrti Les Halles.
UŽIVO Uveli policijski sat u francuskim gradovima zbog neviđenog divljanja na ulicama
Novi policijski satovi
Ciljani policijski satovi doprinijeli su miru ove noći. Zahvaljujem policajcima koji su osigurali njihovu provedbu. Večeras će, ondje gdje situacija to zahtijeva, biti uvedeni novi policijski satovi, poručio je u objavi na društvenim mrežama francuski premijer Lecornu.
Kaos u i Italiji
Talijanska Vlada šalje dodatnih 500 vojnika kako bi 'obranili' Milano nakon velikih nereda u kojima su se prosvjednici sukobili s policijom.
Dio prosvjednika krenuo je i pljačkaške pohode, palili su kontejnere...
Trump je ukazao na masovne prosvjede u Francuskoj kao scenarij koji bi mogao zahvatiti i Sjedinjene Države ako republikanci ne pobijede.
Nećemo dopustiti da se to dogodi ovoj zemlji", rekao je. "Kada vidite zapaljene crkvene tornjeve i požare koji bjesne u Francuskoj, sjetite se da je to ono što radikalni'Dumokrati' žele učiniti Americi.” Trump se ruga demokratima nazivajući ih "Dumokratima".
Nakon divljanja za vikend, francuska policija patrolira ulicama. U neredima je ozlijeđeno preko 1000 policajaca, a predsjednik Macron rekao je da će odgovorni platiti za štetu.