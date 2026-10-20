Kaos u Francuskoj podijelio eurozastupnike: Desnica krivi ljevicu, oni prozivaju policiju!

Desnica u Europskom parlamentu je na plenarnoj sjednici u ponedjeljak u Strasbourgu optužila ljevicu za poticanje nasilja na prosvjedima u Francuskoj dok je ljevica odgovornost pripisala snagama reda i državi. Prosvjedi u Francuskoj započeli su prošli mjesec u srednjim školama u sjevernim predgrađima Pariza, gdje se ljutnja zbog nedostatka učitelja i loših objekata razvila u širi pokret usmjeren na nejednakost, javnu potrošnju i životni standard.

Francuski premijer Sébastien Lecornu izjavio je u ponedjeljak da je zatražio od lokalnih vlasti da večeras uvedu djelomični policijski sat nakon nasilnih prosvjeda diljem zemlje tijekom vikenda.

Francuski eurozastupnik iz redova pučana Francois-Xavier Bellamy je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu u ponedjeljak navečer kazao da prosvjedi i nasilje nisu slučajno nastali, već da ih potiče ljevica, odnosno ljevičarski pokret Nepokorena Francuska (LFI).

"Već mjesecima slušamo iste poruke koje potiču na nasilje, opravdavaju ga. Gradonačelnik (Saint-Denisa iz redova) LFI-ja (Bally) Bagayoko je rekao da je nasilje može biti legitimno ... Brojni zastupnici LFI-ija su rekli da se treba boriti protiv policijskog nasilja", poručio je Bellamy.

Valja odbaciti nasilje, a svi koji ne prihvaćaju to temeljno načelno, moraju odgovarati, dodao je Bellamy.

Diljem Francuske uhićeno je nekoliko tisuća ljudi, stotine policajaca su ozlijeđene, a nasilni prosvjednici uništavali su imovinu i pljačkali trgovine.

Christophe Clergeau, također francuski zastupnik ali iz kluba socijaldemokrata, kazao je da osuđuje svaki čin nasilja, no predbacio je Bellamyju što nije ništa rekao o ranjenim prosvjednicima.

"Moramo raditi na smirivanju situacije, u ovom trenutku su se desnica i ekstremna desnica spojile u ovom parlamentu i samo govore o tome kako bi intenzivirale situaciju i raspiruju strasti", rekao je Clergeau.

Snage reda u Francuskoj je optužio da su spriječile okupljanja i time stvorile dodatnu zbrku.

Francuski eurozastupnik Matthieu Valet iz kluba Patriota za Europu je prosvjednike u Francuskoj optužio da žele "srušiti Francusku", koja unatoč ljevičarskom LFI-jiu nije pala na koljena.

Izravno se obratio svojoj sunarodnjakinji Manon Aubry je koja, osim što je čelnica europske Ljevice, članica je LFI-ja, optuživši je da nije podržala policijske službenike.

"Francuska će ostati na nogama zahvaljujući trgovcima koji se bore i koje ste vi ponizili", rekao je Valet, nazivajući antifašiste teroristima.

Aubry mu je odgovorila kazavši da Vallet osuđuje nasilje nad imovinom, ali da ni u jednom trenutku nije osudio sakaćenja.

"Što je s osobama koje su izgubile oko? Šaku? koje su ranjene samo zato što su htjele iskoristi svoje pravo na prosvjed zajamčeno ustavom?", rekla je Aubry, koja je u svom kasnijem obraćanju optužila policiju da nije bila u stanju osigurati javni red i mir.

Petnaestogodišnjem tinejdžeru eksplodirala je početkom listopada policijska šok-granata u ruci tijekom sukoba srednjoškolskih prosvjednika i interventne policije u Lensu na sjeveru Francuske, pri čemu je ostao bez šake i dijela podlaktice.

Francuski policijski nadzorni odjel istražuje najmanje dvadesetak slučajeva navodnog policijskog nasilja.

Aubry je pozvala na zaustavljanje rasta cijena i nova sredstva za obrazovanja, ističući da odgovornost za nerede snosi država.

'Bilanca nekontrolirane imigracije'

Nicolas Bay, francuski eurozastupnik iz redova Europskih konzervativaca i reformista, pridružio se kritikama protiv LFI-ja, rekavši da je pokret stao u obranu nasilja te instrumentalizirao incidente.

Međutim, otišao je korak dalje, nazivajući dio prosvjednika "ološem, uglavnom stranog podrijetla" koji pokazuje svoju mržnju prema Francuskoj.

"To je bilanca desetljeća nekontrolirane imigracije", dodao je te pozvao na povećano prisustvo policije.

Također, oduzimanje državljanstva prijestupnicima koji uz francusko imaju neko drugo državljanstvo, "a napadaju policajce", nazvao je minimalnim uvjetom za povratak reda i mira.

Njegova sunarodnjakinja Laurence Farreng iz kluba liberala Renew je izrazila žaljenje zbog velikog broja ranjenih, ali i vandalizma.

Farreng je potom zatražila "snažan odgovor" pravosuđa protiv ljevice, koju je optužila da na europskoj razini želi narušiti demokraciju.

U obranu prosvjednika je stala francuska zastupnica iz redova Zelenih, rekavši da su "uglavnom mirno prosvjedovali".

Optužila je desnicu da nastoji iskoristiti krizu ističući da se ne bavi time da "10 milijuna ljudi u Francuskoj živi u siromaštvu".

"Vi se nikada ne bavite žrtvama nejednakosti, djecom koja su osakaćena, tako da izmišljate unutarnje neprijatelje, siromašne imigrante ... Vi ne stajete u obranu demokracije, već se zalažete za onemogućavanje prosvjeda", kazala je.

Njemačka zastupnica krajnje desnog kluba Europa suverenih nacija Mary Khan je kazala da to što se događa u Francuskoj nisu studentski prosvjedi, već "građanski rat".

Optužila je ljevicu da koristi borbu protiv kapitalizma kako bi prikrila "migracijsku pozadinu" ovih događaja te kazala kako su "trgovine pljačkane pod alžirskom i marokanskom zastavom dok francuska zastavi gori".

"Ovdje se radi o nekontroliranoj masovnoj migraciji koju trebamo povezati s ovim događajima", poručila je.

Hrvatski zastupnik iz redova pučana Davor Ivo Stier je priznao pravo na prosvjed, ali istaknuo da kada on prerasta u nasilje te ugrožavanje imovine ili života drugih građana, da je to onda "napad na sam demokratski sustav".

"I taj demokratski sustav mora obraniti upravo slobodu i prava svih građana pa i onih koji žele mirno demonstrirati", rekao je Stier.