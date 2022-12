UŽIVO Priveli vojnika koji je premlatio Djeda Mraza: Stigao u lisicama kod županijskog suca

Vojnika koji je u Slavonskom Brodu na Badnjak pretukao mladića odjevenog u Djeda Božićnjaka jutros su priveli općinskom državnom odvjetniku na ispitivanje nakon čega je vraćen u pritvor. U 12 sati očekuje se da će ga privesti i sucu Županijskog suda koji bi trebao donijeti odluku o tome hoće li se vojnik braniti sa slobode ili će ostati u protivoru.

Podsjetimo, nemile scene odvile su se usred bijela dana na Badnjak na ulicama Slavonskog Broda. Skupina mladića i djevojaka fizički se sukobila i narušavala javni red i mir. U redakciju 24sata stigao je i izrazito uznemirujući video u kojem se vidi kako vojnik cipelari Djeda Božićnjaka koji je pao na pod.

Policija 24-godišnjeg vojnika tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede. Jučer je policija objavila i da su uhitili još četvero ljudi u dobi od 20, 23, 20 i 22 godine, ali su oni danas pušteni na slobodu uz prekršajne prijave.

Mladić odjeven u Djeda Božićnjaka nakon sukoba je završio u bolnici. Pregledali su ga liječnici i ustanovili kako ima puknuće lijevog bubnjića.

Ministarstvo obrane potvrdilo je da je njihov djelatnik bio jedan od sudionika tučnjave u Slavonskom Brodu u kojoj je pretučen mladić.

- Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače - ispričao je ranije za HRT otac pretučenog mladića Zlatko Ereiz. Kaže kako su krivi kondomi i bomboni koje je mladić dijelio. Bomobne je dijelio djevojkama, a mladićima kondome.

Pretučeni Kristijan pak kaže da mu je žao za sve što se dogodilo i da ne bi htio da se ovako nešto ponovi te kako se ne osjeća najbolje.

- Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to - dodao je Kristijan.

