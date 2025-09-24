Obavijesti

DALMACIJA POD VODOM

Piše HINA/24sata,
'Uzmite vreće i pijesak': Tribunj potopljen, stiže drugi val kiše
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što je jaka kiša u srijedu ujutro poplavila Tribunj i zaustavila promet lokalnim cestama, u Općini Tribunj spremaju se za drugi val jakog pljuska, koji očekuju u popodnevnim satima

PISTA 'POSTALA' JEZERO

Velika količina kiše, koja je u srijedu pala na području Splita, paralizirala je normalan rad u zračnoj luci. Prema snimci čitatelja, pista se doslovno pretvorila u jezero. Prema informacijama s njihove stranice, najmanje dva leta kasne u dolasku te još dva u odlasku iz te zračne luke.

NAJAVLJENO NOVO NEVRIJEME

Nakon što je jaka kiša u srijedu ujutro poplavila Tribunj i zaustavila promet lokalnim cestama, u Općini Tribunj spremaju se za drugi val jakog pljuska, koji očekuju u popodnevnim satima.

Dok saniraju štetu na javnim površinama, prometnicama i moru, načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić pozvao je mještane da dođu do nogometnog igrališta i uzmu vreće i pijesak za zečje nasipe. Time će, rekao je Hini, nastojati spriječiti daljnju štetu u slučaju novih poplava.

24sata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Grubelić je pozvao mještane da uzmu točno onoliko vreća i pijeska koliko im je potrebno, ne više od toga jer treba misliti i na druge. Sumještane je upozorio da se novo nevrijeme očekuje od 17 sati pa da u međuvremenu obiđu i provjere svoje okućnice.

24sata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nevremenu koje jutros nije zaobišlo ni Tribunj i obližnje Sovlje palo je gotovo 150 litara kiše. Po riječima načelnika Grubelića, potopljeno je deset brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, kao i lokalne prometnice i poljski putevi koji su nedavno obnavljani.

„Trenutno se čiste prometnice da budu prohodne u slučaju nove kiše. Dosta je štete u naselju, ali i izvan naselja. To je viša sila, kad priroda naumi svoje, ne možemo tu ništa“, kaže Grubelić.

Najavljeno novo nevrijeme Općina Tribunj nastoji dočekati spremna u odnosu na ono od jutros pa je cijelo komunalno poduzeće zajedno s članovima Stožera civilne zaštite na terenu, a u pripravi su i vatrogasci vodičkog DVD-a.

KIŠA 'POTOPILA' DALMACIJU

Najavljeno nevrijeme je u srijedu pogodilo Hrvatsku. Snažna kiša 'potopila' je Dalmaciju. U Vodicama je u sat vremena palo 146,6 litara kiše po metru četvornom i one su doslovno pod vodom. U pomoć su nam došli i vatrogasci iz DVD-a Vodice, Zatona i Šibenika, a trenutno je 15 ispumpavanja u tijeku, kažu iz JVP Vodice. Veliko nevrijeme u srijedu ujutro stvorilo je snažnu bujicu koja je odnijela cestu u Tribunju. Neki automobili ostali su zaglavljeni na ostacima asfalta. Načelnik Tribunja upozorio je ljude na nove nepogode te da pregledaju svoju imovinu. 

24sata
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
