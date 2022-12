Uznemirujuća snimka: Mlatili ga u zagrebačkom tramvaju, traže 2 godine zatvora za njih

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv Borne F. (32) i Mattea S. (22) zbog sumnje da su 18. rujna ove godine oko 3.20 sati u blizini Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu u noćnom tramvaju br. 32 prvo verbalno pa fizički napali M. H. i K. K., koji je pokušao obraniti prijatelja.

Uznemirujuća snimka nasilja nad dvojicom mladića završila je na društvenim mrežama i zgrozila javnost nakon čega ih je policija uhitila. M. H. je u napadu zadobio krvni podljev lijevog oka, prijelom koštanog okvira očne šupljine, prijelom nosne kosti uz minimalni pomak i okrhnuće jednog zuba, koji su okvalificirani kao teška ozljeda. Njegov prijatelj K. K. nije ozlijeđen, no njihov je napad kod njega izazvao osjećaj bespomoćnosti te omalovaženja pred ostalim putnicima.

Oprez! Uznemirujuća snimka

Sve zbog cigarete

Sve je počelo zbog banalnog razloga, cigarete s kojom je M. H. ušao u tramvaj. Prema optužnici, M. H. je s prijateljem na Trgu ušao u noćni tramvaj na zadnja vrata. Sjeli su na bočna sjedala jedan nasuprot drugoga, a M. H. se sjeća da je imao upaljenu cigaretu.

Na istoj ili sljedećoj stanici u tramvaj su ušla dvojica ćelavih mladića. Jedan od njih rekao mu je da ugasi cigaretu, što je M. H. i učinio. Bacio ju je na pod i ugasio je cipelom. Taj mladić mu je tada prišao i rekao mu da sada to pokupi, na što se on sagnuo i krenuo uzeti opušak, te u tom trenutku primio udarac koljenom u glavu, koji ga je ošamutio.

Mlatili ga po glavi

Tad je uslijedilo još nekoliko udaraca, uglavnom u predjelu glave. U zadnjem dijelu tramvaja, bili su M. H. i njegov prijatelj, dva mladića koja su ih napadala i mladić koji je snimio kraj događaja i poslao K. K. snimku na mobitel.

Napadači su ubrzo izašli iz tramvaja dok su se žrtve nastavile voziti do Svetica. Čim su izašli M. H. se srušio, a K. K. je pozvao Hitnu pomoć koja je M. H. odvezla na Rebro.

K. K. su počeli tući jer je ustao i pokušao zaštiti svog prijatelja, pokušavajući povući napadača s njega.

'Žao mi je, puno smo popili'

U svojoj obrani Borna F. ispričao je da je s Matteom bio u jednom klubu i da su puno popili.

Ušli su u tramvaj i sjeli. Neki ljudi su sjedili preko puta njih te je krenulo vrijeđanje i dobacivanje.

On je zamolio dečka koji je pušio u tramvaju da ugasi cigaretu, što je taj dečko odbio i došlo je do verbalnog sukoba. Tada je on ustao i lupio tog dečka otvorenim dlanom u glavu više puta, ali ga nije mislio ozlijediti.

Nakon toga se on odmaknuo, a Matteo je s istim mladićem ušao u fizički obračun.

- Zbog svega mi je jako žao. Drugog dečka nisam ni dotaknuo, a nisam vidio ni da bi ga Matteo udario. Potom smo otišli prema Maksimiru - ispričao je Borna.

'Snimka ne pokazuje sve što se dogodilo'

Matteo je u svojoj obrani kazao da su sjeli u tramvaj i do njih je sjedilo četvero ljudi. Oni su rekli jednom dečku da ugasi cigaretu, nakon čega je počelo dobacivanje i vrijeđanje s obje strane, a potom i međusobno udaranje.

- Nismo mi počeli udarati prvi niti smo počeli udarati iz "čista mira". Jedan od tih putnika mi je pokušao gurnuti prst u oko i po završetku svega smo izašli iz tramvaja. Žao mi je zbog svega što se dogodilo, znam da postoji snimka, ali ona ne prikazuje sve što se dogodilo - rekao je Matteo.

Tužiteljstvo obojicu tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede, a Mattea i za nasilničko ponašanje. Za svakoga od njih traže bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od jedne godine i dva mjeseca. Optužnica još čeka potvrđivanje.

