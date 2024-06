Uznemirujuće! Objavili su fotke Ukrajinca koji je dvije godine proveo u ruskom zatočeništvu

Ukrajinski zarobljenik Roman Goriljk (40) izgleda poput kostura. Rebra i ključne kosti strše, trbuh mu je udubljen, ispod blijede kože jasno mu se vide zglobovi ramena i kuka, piše CNN.

Goriljkova ekstremna mršavost rezultat je dvije godine koje je proveo u ruskom zarobljeništvu. Bivšeg čuvara kontrolne točke u nuklearnoj elektrani Černobil u sjevernoj Ukrajini uhitile su ruske trupe u ožujku 2022., nedugo nakon što je Moskva pokrenula rat.

U petak je oslobođen, zajedno s još 74 Ukrajinca razmijenjena za 75 ruskih ratnih zarobljenika. Ukrajinske vlasti objavile su nekoliko fotografija Goriljka.

- Stanje ukrajinskih ratnih zarobljenika izaziva užas i asocira na najmračnije stranice ljudske povijesti - nacističke koncentracijske logore smrti - objavio je Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima, tijelo ukrajinske vlade, na Telegramu uz fotografije.

Foto: X/The Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War

Nacionalna garda Ukrajine rekla je da su gotovo svi oslobođeni zatvorenici pretrpjeli gubitak težine, rane i lezije te kronična stanja koja proizlaze iz neliječenih ozljeda, prenosi CNN.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da su se zatvorenici vratili u Ukrajinu u užasnom stanju.

- Mučenje izgladnjivanjem je monstruozno, premlaćivanje i nasilje su sofisticirani - rekao je, optužujući Rusiju da ignorira međunarodne sporazume o ljudskim pravima.

Tražili komentar Rusije

CNN je tražio komentar ruskog ministarstva obrane.

Prema Ženevskim konvencijama, prema ratnim zarobljenicima mora se postupati čovječno i dostojanstveno te im se moraju osigurati osnovni dnevni obroci hrane koji su 'dovoljni u količini, kvaliteti i raznolikosti da zadrže ratne zarobljenike u dobrom zdravlju i spriječe gubitak težine'.

Foto: X/The Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War

Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima rekao je da je Goriljk bio među 169 čuvara koje su okupacijske ruske snage odvele i preko Bjelorusije prevezle u Rusiju. Rečeno je da je 89 od tih ljudi još uvijek u zatočeništvu te da ih Moskva koristi u zamjenu za ruske vojnike.