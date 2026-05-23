UZNEMIRUJUĆE U Rijeci mlatili stranca, skakali mu na prsa! Terete ih za pokušaj ubojstva

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Na snimci koja je izuzetno osjetljivog karaktera, mladić s dvije noge skače na stranca koji leži u nesvijesti. U pozadini se čuje glas: 'Samo da nam ne umre'

Na adresu redakcije 24sata stigla je strašna, uznemirujuća snimka premlaćivanja stranca u Rijeci. Zbog izuzetno osjetljivog sadržaja odlučili smo da snimku nećemo objaviti. Nažalost, neki opskurni desničari i ljudi koji se nazivaju novinarima objavili su je na društvenim mrežama bez ikakve ograde.

Na snimci se mladići iživljavaju na strancu, jedan ga drži, druga ga udara. Mlate ga i dok na tlu. U jednom treutku, divljak se zaletava i s dvije noge skače na stranca koji je, čini se u nesvijesti.

U pozadini se čuju dva ženska glasa, jedan ženski glas se smije. U jednom trenutku ga okreću na bok, a jedan mladić govori: 

'Samo nemoj da nam umre'.

Riječka policija prijavila je četvero mladih hrvatskih državljana zbog brutalnog napada. Kako se doznalo, žrtva je 25-godišnji sirijski pomorac, koji je nekim čudom prošao bez težih ozljeda, a sve se dogodilo 31. siječnja. Kako je objavila policija, dvojica osumnjičenika (18 i 19 godina), napali su 25-godišnjaka i ukrali mu novac i mobitel. Sumnjiče ih za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok dvije 18-godišnjakinje terete za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo.

Policija je pretražila stanove osumnjičenih u ovom strašnom slučaju, a kod 18-godišnjaka pronašli su predmeti iz A kategorije zabranjenog oružja pa ga policija dodatno sumnjiči i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Nakon dovršetka istrage svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.

Policija o stravi

Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije PU primorsko - goranske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela na štetu 25-godišnjeg državljanina Sirije. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 31. siječnja ove godine oko 23.35 sati na području Rijeke 25-godišnji državljanin Sirije fizički napadnut te su mu tom prilikom otuđeni novac i mobitel. U događaju je oštećeni teško ozlijeđen.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva. Tijekom kriminalističkog istraživanja, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste, kojom prilikom su kod 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega ga se dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
 Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

