Uzorci s onečišćene obale u Ližnjanu isti su kao u Kostreni

Kapetanica mjerodavne pulske Lučke kapetanije Dolores Brenko Škerjanc potvrdila je u srijedu novinarima kako je analizom utvrđeno da su uzorci onečišćenja uzeti s plaže u Ližnjanu i na području Kostrene na Kvarneru isti.

Govoreći o daljnjim aktivnostima i čišćenju mora i morskog okoliša nakon onečišćenja 9. studenoga na području općine Ližnjana, kapetanica Dolores Brenko Škerjanc je rekla kako ne može potvrditi da se uzrok onečišćenja mora tražiti u riječkoj Termoelektrani, ali je sigurno da ono nije došlo s brodova.

"Gusta naftna prerađevina koja je prouzročila ekološku štetu na obali Ližnjana i u manjoj mjeri na sjeverokvarnerskom obalnom pojasu istog je podrijetla. Ne želim špekulirati, posao je državnog odvjetništva utvrditi o čemu je riječ i tko je onečistio more. Sigurno je to da je na Kvarneru onečišćenje došlo s kopna, dok je nama stiglo s mora, to je velika razlika", istaknula je kapetanica Brenko Škerjanc.

Zahvalila je svima iz institucija te javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima koji su se uključili u akciju čišćenja ližnjanske obale i napravili, kako je rekla, "veliki posao", te je najavila sličnu akciju za desetak dana.

"Moramo to što prije sanirati", zaključila je kapetanica Dolores Brenko Škerjanc i ponovila da o tome ne želi špekulirati jer je to sada, kako je rekla, "posao odvjetništva da utvrdi točno tko je onečistio more".

Na pitanje novinara kako je moguće da ta mrlja pređe cijeli Kvarner i da je nitko ne primijeti, odgovorila je kako trenutačno ne može odgovoriti na to pitanje.

"Smatram da bi odvjetništvo trebalo utvrđivati sve okolnosti", poručila je kapetanica Brenko Škerjanc.

