Uzrujani rujan se ipak smiruje, naredili su mu terapiju suncem

Svježe će se zadržati do sredine tjedna, pri čemu će dodatno opravdanje za grijanje omogućiti i najniža temperatura zraka tijekom noći i jutra. Pritom će malo kiše ponegdje još pasti uglavnom u prvom dijelu utorka

<p>Premda je sve do prošloga petka ovaj rujan bio jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja, pad temperature tijekom vikenda bio je dovoljan za početak sezone grijanja u mnogim mjestima kontinentalne Hrvatske. Ništa neobično poznavajući prastari običaj prirode da teži ravnoteži pa se posljednja dva tri dana najviša temperatura zraka spustila na vrijednosti na kojima je razmjerno rijetko više dana uzastopno potkraj rujna.</p><p>Svježe će se zadržati do sredine tjedna, pri čemu će dodatno opravdanje za grijanje omogućiti i najniža temperatura zraka tijekom noći i jutra. Pritom će malo kiše ponegdje još pasti uglavnom u prvom dijelu utorka, a nakon toga slijedi kratko stabilnije i sunčanije razdoblje, po nizinama unutrašnjosti s čestom jutarnjom maglom, piše <a href="https://www.hrt.hr/659907/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2992020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>U većini krajeva pretežno danas sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. U noći i ujutro na istoku zemlje oblačnije, a lokalno može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni, u Slavoniji i Baranji na udare i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 6 do 11, na obali i otocima od 10 do 15 °C. Najviša dnevna između 17 i 22 °C.</p><p>Od četvrtka, s jačanjem južine porast temperature, ali i ponovno oblačnije vrijeme, uz sve češću povremenu kišu, opet obilniju na Jadranu i područjima uz njega...</p><p>Srijeda i četvrtak na Jadranu će biti barem djelomice sunčani i danju ugodno topli, bez izraženijeg vjetra. No, slabo jugo koje će zapuhati u četvrtak poslijepodne postupno će navlačiti oblake na sjeverni dio, gdje će do kraja dana ponegdje pasti i malo kiše. Uz jačanje juga petak će biti ponovno promjenljiviji.</p><p>I na kopnu sredina tjedna uglavnom suho te barem djelomice sunčano vrijeme, a kako to i priliči jeseni - i uz razmjerno čestu jutarnju maglu. Noći će biti svježe, danju pak malo toplije. S južinom u petak još toplije, ali i oblačnije, uz mjestimičnu kišu ponajprije u gorju i na zapadu.</p>