Vakula najavljuje: Nastavlja se toplinski val, mogući su rekordi

Do četvrtka se nastavlja stabilno vrijeme - suho, sunčano i iznadprosječno toplo, u mnogim mjestima čak i vruće, kao rijetko kada u ovom dijelu godine, uz mjestimičan nastavak toplinskog vala

<p>Dalmaciju su pogodile iznimno visoke temperature posljednjih dana, a u Splitu je bilo čak 33,2 stupnja Celzijusova što je najveća temperatura za taj datum još od 2008. godine, otkrio je <strong>Zoran Vakula</strong> za<a href="https://www.hrt.hr/654070/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1492020" target="_blank"> HRT t</a>e nadodao kako nas čeka još malo visokih temperatura.</p><p>- U prvoj polovini novog tjedna moguća je još poneka temperaturna zanimljivost, ponegdje možda čak i rekordna temperatura zraka za pojedini dan, kao i srednja temperatura za višednevno razdoblje u ovome desetodnevlju - rekao je Vakula.</p><p>Do četvrtka se nastavlja stabilno vrijeme - suho, sunčano i iznadprosječno toplo, u mnogim mjestima čak i vruće, kao rijetko kada u ovom dijelu godine, a i tako kasno u godini - uz mjestimičan nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. </p><p>U drugom dijelu tjedna će biti svježije, najprije u kopnenom području, zatim i na Jadranu. Osvježenje će donijeti dolazak frontalnog poremećaja s kojim je velika vjerojatnost pljuskova i grmljavine, a ne smije se isključiti ni mogućnost tuče.</p><h2>Do srijede stabilno pa promjena</h2><p>Na Jadranu će i utorak i srijedu biti obilje sunčana vremena i zadržat će se vruće. Umjerene bure i maestrala bit će u utorak, a u srijedu uglavnom pod Velebitom. Četvrtak će biti nestabilan pa će uz jači razvoj oblaka mjestimice biti pljuskova i grmljavine, no ipak će se u dosta predjela zadržati suho vrijeme. Krajem dana i u noći na petak zapuhat će jaka bura.</p><p>U unutrašnjosti četvrtak vrlo promjenljiv uz povremenu kišu i grmljavinu, lokalno moguće i izraženije pljuskove te pad temperature koji će u večernjim satima biti pojačan umjerenim do jakim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom. No do četvrtka pretežno sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar, prognozirala je za <a href="https://www.hrt.hr/654070/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1492020" target="_blank">HRT</a> dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.</p>