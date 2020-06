Vakula: Sutra će pasti prosječna količina kiše za cijeli lipanj, očekuju nas pljuskovi i bujice

Biometeorološke prilike su sve nepovoljnije zbog približavanja frontalnog poremećaja, pa tako možemo očekivati visoki tlak, no i visoku koncentraciju peludi

<p>Ovo je uobičajeno vrijeme za ovo doba godine. Tlak zraka pada, približava nam se ciklona i frontalni poremećaji, zbog čega nas u narednim danima očekuje nestabilno vrijeme. Vjetar je umjeren i jak, najavio je <strong>Zoran Vakula </strong>vremensku prognozu u 'Dobro jutro, Hrvatska'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku pogodilo nevrijeme</strong></p><p>Biometeorološke prilike su sve nepovoljnije zbog približavanja frontalnog poremećaja, pa tako možemo očekivati visoki tlak, no i visoku koncentraciju peludi. </p><p>U četvrtak vrijeme će biti sunčano s povremenom naoblakom, no od petka stiže promjena vremena. Bit će vjetrovito i kišovito na Jadranu i uz njega, česti su obilniji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će većinom jako olujno jugo, a na kopnu uglavnom slabiji jugozapadnjak. </p><p>- U jednom danu može pasti prosječna količina oborina za cijeli lipanj. Velika vjerojatnost između 50 i 100 litara kiše - rekao je Vakula te preporučio da se sutra ne provodi puno vremena vani. </p><p>Jutro će biti toplije, no danju malo manje nego što je danas. Za vikend stabilnije, sunčanije, toplije, ali možemo očekivati neki pljusak. </p><p> </p>