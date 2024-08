Val nasilja u Velikoj Britaniji: U neredima zbog ubojstva triju curica ozlijeđeno više policajaca

Nekoliko je policijskih službenika ozlijeđeno u novom valu nasilja na ulicama britanskih gradova u subotu, četvrtog dana nemira zbog ubojstva triju djevojčica u sjeverozapadnoj Engleskoj početkom tjedna.

Neredi u kojima su sudjelovale stotine ljudi koji su prosvjedovali protiv imigranata izbili su posljednjih dana u nekoliko gradova, nakon što su se društvenim mrežama proširile lažne informacije da je osumnjičenik za krvoproliće radikalni muslimanski imigrant.

Protest against illegal immigration, in Liverpool | Foto: Belinda Jiao

Policija je priopćila da je Axel Rudakubana (17), osumnjičenik za napad nožem na tečaju plesa za djecu u ponedjeljak u Southportu, rođen u glavnom gradu Walesa Cardiffu, ali prosvjedi protiv useljenika i muslimana su se nastavili i pretvorili u nasilje i nerede.

Liverpulska policija priopćila je u subotu da je više policajaca ozlijeđeno prilikom smirivanja "ozbiljnog nereda" u središtu grada.

Vlasti u gradu Hullu na istoku Engleske priopćile su da su četiri osobe uhićene, a troje policajaca ozlijeđena u prosvjedima koji su uključivali i bacanje boca.

Cleanup after a night of violent anti-immigration demonstrations in Sunderland | Foto: Hollie Adams

Izdani su savjeti za pojačanje sigurnosti džamija diljem zemlje, dok je policija rasporedila dodatne snage.

Novi britanski premijer Keir Starmer, izabran početkom srpnja, suočen je s prvim velikim testom. Osudio je "ekstremnu desnicu" za nasilje i podržao policiju u poduzimanju oštrih mjera. U subotu je s ministrima razgovarao o neredu, priopćio je njegov ured.

Starmer je u subotu rekao da "nema isprike za nasilje".

Tučnjave i nasilje izbili su i u Leedsu i Manchesteru, kao i Liverpoolu, gdje su prosvjednici bacali jaja, limenke piva i dimne bombe. U Belfastu su neka poduzeća prijavila materijalnu štetu. U Londonu je uhićeno nekoliko osoba, uključujući jedne zbog nacističkog pozdrava upućenog protuprosvjedniku.

Četiri policajca ozlijeđena u neredima u petak navečer prevezena su u bolnicu, a 12 osoba je uhićeno, rekao je novinarima u subotu Mark Hall, glavni policijski nadzornik područja Sunderlanda.

"Ovo nije bio prosvjed. Ovo je bilo neoprostivo nasilje i nered", rekao je Hall.

Najmanje 30 prosvjeda planirano je ovog vikenda diljem Ujedinjenog Kraljevstva, izvještava BBC, zajedno s brojnim protuprosvjedima skupina protiv rasizma.