Valentu ruše snove: Ode toranj kojeg sam sanjao i sam izgradio

Tužan sam što je došla tvrtka iz Zagreba koja je počela s rušenjem mog tornja izgrađenog u Majurcu kod Križevaca jer je to moje životno remek djelo čiju sam viziju doživio u snu. Toliko sam potresen da sam odlučio da ne budem tamo kad krenu s rušenjem, rekao je Valent Štefojić (73) kojeg smo posjetili u njegovoj kući u Križevcima. Započeo ga je graditi 2019. godine, nakon sna koji mu se jasno prikazao do detalja.

- Sve je bilo jasno i poput životnog zadatka istog sam dana krenuo u realizaciju sna, ili bolje rečeno vizije i počeo graditi toranj visok 34 metra - rekao je Valent. Dan nakon vizije krenuo je u kupnju željeza, dovezao je šljunak, cement i ostali potreban građevinski materijal.

S gradnjom je započeo u veljači 2019., a nakon osam mjeseci, točno dan prije blagdana Svih svetih, skinuo je oplatu jer je dovršio armiranobetonske radove. U gradnji ga nisu omeli problemi poput pada s ljestvi s visine od četiri metra koje je prislonio na stup. Izmakle su se te je Valent pao. No nije odustao. Jednostavno je ustao i krenuo dalje kao da se ništa nije dogodilo, a mogao je izgubiti život.

Sav materijal, od šljunka, cementa i miješalice za beton, na rukama je iznio na deku gdje je započeo s izgradnjom prve etaže. Betonirao je stupove, a drvene elemente izrađivao u stolarskoj radionici gdje je proveo radni vijek, i opet se po ljestvama s materijalom penjao gore, na vrh. Neke elemente je dizao s pomoću ručne dizalice koja se sastojala od kolotura i konopa.

Nikome nije smetao

S gorčinom u glasu priznao je da ne želi opstruirati rušenje, ali da nema snage to gledati jer bi mu se srce moglo raspuknuti.

- Neka sruše sve. Mogu i kuću ako baš žele jer mi je svejedno što će se dalje dešavati. To je kao da mi netko čupa srce, ali što mogu. Birokracija je uvijek jača od svega - govori Štefoić.

Pojašnjava da je toranj u dvorištu daleko od ceste i da nikome nije smetao niti ne predstavlja neku opasnost, jer je izdržao potres, nevrijeme.. i ostao ponosno stajati. Ljudi su se radovali tornju, jer je čak naveden i u aplikaciji koja pokazuje mjesto. Dodajući da bi ga manje odricanja i truda stajalo da je otišao na križni put.

- Svi su znali da gradim toranj i nitko od nadležnih nije došao. Tek kad sam dovršio betonske radove i skinuo oplatu došli su i upozorili me na bespravnu gradnju. Kad sam ih pitao zašto me nisu ranije upozorili rekli su mi da nisu imali auto da dođu do Majurca, kao da je to na kraju svijeta, a ne par kilometara od sjedišta Križevaca. Kako je bilo sve otvoreno morao sam dovršiti zatvaranje tornja - govori Valent na čijem se licu vidi da ga je rušenje jako potreslo.

- Sve sam napravio sam i nisam osjećao umor, već zadovoljstvo što ostvarujem svoj san, a sad on nestaje - umornim glasom govori Valent.

Impresivan pogled

Pojašnjava da građevina ima 61 velika i dupla balkonska vrata pomoću kojih bi se sa svake etaže moglo izaći i uživati u pogledu, a 120 stuba vodi do samog vrha. Cijelim putem prema vrhu vodi rukohvat. Svaka etaža ima 3,5 metra. Pogled s tornja je impresivan. Sve se vidi. U svoje životno, kako kaže, remek djelo, uložio je nešto više od 60.000 eura, ne računajući svoj rad. U međuvremenu je platio i tri kazne sveukupno nešto više od 30.000 eura, jer nije srušio toranj. Pojašnjava da je važno da čovjek u životu i iza sebe ostavi trag, jer ako ga nema čovjek kao da nije ni živio.

Jučer ujutro uz asistenciju policije i po nalogu Građevinske inspekcije počelo je rušenje tornja izgrađenog po viziji iz sna u koju je utrošio i 18 kubnih metara prvorazredne suhe hrastovine debele osam a široke 16 centimetara. Ne sjeća se koliko je betona utrošio. Potrošio je i 10 "kubika" građe za "šalovanje". Kad bi sve stavio na papir cijena bi se vinula u nebo poput tornja.

- Svaku večer prije spavanja pomolim se Bogu i zahvalim za dan koji završava i za snagu da se iduće jutro probudim zdrav - kaže Štefojić.