'Valjda mu je bilo smiješno u 3 ujutro pričati o cijeni banana'

Cjelonoćnu maratonsku sjednicu Sabora obilježilo je izlaganje Mostovog Tomislava Panenića koji je oko tri ujutro govorio o poskupljenju banana i prasnuo u smijeh. Njegovo izlaganje nasmijalo je i Željka Reinera koji je pred kamerama Nove TV rekao:

- Pa valjda je i njemu bilo smiješno pričati o cijenama banana u nekakvih tri sata ili koliko je bilo. Vidjeli ste, to je jedan pristup koji služi naravno ometanju rada Sabora. On je legitiman, ali pitanje je koliko građani će to baš cijeniti da se njihov novac tako troši umjesto da se raspravlja o pitanjima koja njih stvarno muče - rekao je Reiner.

Po prvi puta u povijesti iza saborskih zastupnika je cjelonoćna rasprava. Nije se raspravljalo ni o problemu ovršenih, ekonomiji ni demografskim mjerama koje bi Hrvatsku spasile od izumiranja već o saborskom poslovniku, koji se tiče rada saborskih zastupnika. Ivan Pernar (Živi zid) u jednom trenutku je citirao Bibliju, Tomislav Panenić (Most) je pucao od smijeha, a Branimir Bunjac (Živi zid) u dva navrata govorio je pred potpuno praznim zastupničkim klupama.