Štete su značajne u zgradama koje smo obišli, ali najbitnije je da nema ozlijeđenih. Prema podacima iz seizmološkog zavoda bio je to snažan potres, a ne možemo govoriti o predikcijama što će se događati u sljedećim danima. Nastojat ćemo sa svim mogućim sredstvima pomoći Sisku, Petrinji i ostalim dijelovima pogođenim potresom, rekao je po dolasku u Petrinju nakon potresa premijer Andrej Plenković.

Na području Sisačko-moslavačke županije zbraja se šteta od potresa. Podsjetimo, potres snage 5 po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 6:28 sati Sisak, Petrinju i okolicu.

Imao je epicentar 12 kilometara jugozapadno od Siska, a snažno se osjetio i u Zagrebu. U 7:50 sati bio je još jedan potres od 4,7 Richtera, a potom i još jedan od 4,1 po Richteru.

Postavlja se pitanje kakvi su planovi za obnovu oštećenih područja, ali još je rano govoriti o tome.

- Ovdje je cijela ekipa s Građevinskog fakulteta koja mora procijeniti štetu. Postoji nekoliko načina da to stavimo u pravni okvir, razmotrit ćemo sve opcije te sam zatražio od ministra Horvata da njegovo ministarstvo sagleda što nam je najbolje i najpragmatičnije. Europska komisija je s nama u kontaktu, svjesni su i oni svega. Nadamo se da će od iduće godine biti bolje, valjda se sve što se trebalo loše dogoditi dogodilo u ovoj 2020. - pojasnio je premijer.

Predsjednik Zoran Milanović istaknuo je da su materijalne posljedice problem, ali ono što je potres napravio na ljudsku psihu je gore.

- Meni je u Zagrebu bilo nelagodno, a to kod ljudi izaziva strah i nelagodno. Ljudski je bojati se, a mislim da je to najveći udarac - strah. Obnovit će se ono što je porušeno i oštećeno, to je problem, ali manji problem. Ovdje se život vraća uporno, ali sporo. Ova je crkva bila sravnana do zemlje, nekad je to bio prostor u kojem je bilo puno dobre industrije. A neozbiljno bi bilo davati neku procjenu štete, to bi bilo prebrzo - pojasnio je predsjednik.

Gradonačelnik Petrinje rekao je kako bi idealna situacija bila kada bi im država već sutra mogla prebaciti određenu sumu novca na račun kako bi odmah mogli početi sanirati štetu.



- Je li to realno, ne znam, je li to moguće, isto ne znam. Hoće li se senzibilizirati, isto ne znam. To su pitanja koja ćemo vidjeti kroz mjesec, dva dana. Nadam se da ovaj zakon koji imaju Zagreb i okolica, da će u njega ući i naša županija kako bi mogli biti na jednakoj razini s njima. Neki gradovi nisu nikada izgubili niti jednog crijepa, a mi smo izgubili i grad i ognjište i kuće i sve ostalo - rekao je.





Naglasio je da su novčani kapaciteti grada su nikakvi te da se zaista nada pomoći i promptnom reagiranju države.

