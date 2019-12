'Valovi su bili visoki 4 metra i uništili su cijelu obalu Podgore'

Podgoru je u subotu ujutro pogodilo najjače nevrijeme od 2000. godine. Valovi visoki nekoliko metara nanijelo je gradu veliku štetu.

- Nevrijeme je počelo jutros iza 5 sati. Dojave su počele oko 5:30 da more ljudima ulazi u konobe, da im miče automobile u dvorištima i da more prodire u kuće. U petak navečer bila je jaka kiša, no to nevrijeme nije donijelo probleme. Ujutro se dogodilo mrtvo more, odnosno višemetarski valovi su pogodili Podgoru bez daška vjetra. Na fotografijama koje sam snimio vidi se da valovi bili viši od 4 metra - ispričao je zapovjednik tamošnjeg DVD-a Stjepan Mršić za Dalmaciju Danas.

- Najteže intervencije bile su u baru u jednom hotelu, te u konobi jedne pizzerije. Iz ostalih prostorija je more izašlo samo. No, more je nanijelo tone žala u objekte, najviše u kafiće. Dok su se višemetarski valovi obrušavali na obalu, stradala su brojna vrata, ograde, odvaljen je velik dio obale, srušeni su popločani nasipi. Zapravo je srušeno sve što se radilo zadnjih 15-ak godina. More je potkopalo i urušilo potoke koji su išli kroz plaže, srušeni su platoi na kojima se ljeti održavaju priredbe - opisao je Mršić.

