'Vandala smo snimili i već je priveden tamo gdje treba biti'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je izjavio da je, po njegovim informacijama, počinitelj, koji je noćas išarao grafitima spomenik Franje Tuđmana, snimljen videokamerama, priveden u policiju i da će snositi svoj dio odgovornosti za uništavanje gradske imovine.

- Vandalizam se kažnjava i neka institucije rade svoj posao - komentirao je Bandić šaranje Tuđmanova spomenika na kojemu su noćas, prema pisanju medija, osvanula dva grafita - "Mila u srcu" i "Bandić lopov"

- Spomenik je pod videnadzorom, a počinitelj je već priveden tamo gdje treba biti, potvrdio je Bandić novinarima na obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Gradonačelnik ne zna postoje li mogućnosti da se Tuđmanov spomenik dodatno zaštiti od budućih vandalskih ispada. Postoje, kaže, kamere i službe koje čuvaju.

Poručio je i da treba odvojiti demokraciju od ulice i anarhije.

- Treba samo donijeti zakon da tata i mama plate pola spomenika, onda neće nitko ništa više risati. Ali to treba donijeti Vlada, a ne Grad Zagreb. Mi nemamo mogućnost donijeti ni uredbu sa zakonskom snagom, a kamoli zakon. A to je naša imovina, to su novci poreznih obveznika ovoga grada. Prema tome, demokracija - da, prosvjedi -da, ali vandalizam i uništavanje gradske imovine - ne", zaključio je gradonačelnik čije se ime noćas našlo na spomeniku.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Policija provodi kriminalističko istraživanje

Policija je potvrdila da je spomenik Franji Tuđmanu ponovno tijekom noći bio ispisan grafitima koji su ubrzo uklonjeni, te da se zbog tog slučaja provodi kriminalističko istraživanje.

"Danas rano ujutro, u 2,50 sati na Trnju, Hrvatske bratske zajednice, nepoznati je počinitelj došao do spomenika 'Franjo Tuđman – prvi hrvatski predsjednik' te je na prednjoj i bočnoj strani postolja, crnim sprejom ispisao dva grafita”, izvijestila je zagrebačka policija.

Grafit je u jutarnjim satima uklonjen, a u službenim prostorijama policije nalazi se osoba od koje se prikupljaju obavijesti u vezi ovog događaja, navela je policija.

Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, rad akademskog kipara Kuzme Kovačića otkriven je lani, 10. prosinca.

Sama svečanost otkrivanja spomenika na kojoj je bio čitav državni vrh obilježena je ekscesom jer je tijekom ceremonije bivši branitelj i aktivist Zoran Erceg vikao da je prvi hrvatski predsjednik upropastio Hrvatsku te da je ratni zločinac.

Erceg je zbog tog slučaja sredinom veljače na zagrebačkom Prekršajnom sudu uvjetno osuđen na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira.

Ustavni stručnjaci su tada u razgovoru za Jutarnji list kritizirali tu presudu, ocjenjujući je protuustavnom jer je sloboda govora sloboda kritiziranja vlasti, a ne sloboda divljenja mudrim vođama.

Napad na spomenik je oštro osudila Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman, naglasivši da je dr. Tuđman 'na meti onih koji preziru Republiku Hrvatsku', a koji su 'marginalni politički gubitnici i Hrvatskom frustrirani pojedinci'.

Početkom siječnja ove godine na spomeniku su osvanuli srp i čekić zbog čega je jedan mladić završio u policijskom pritvoru, a osumnjičen je za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari.

Sredinom veljače na spomenik je nepoznata osoba bacila jaja.