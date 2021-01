Iako je od potresa prošlo 10 mjeseci, organizirana obnova Zagreba još nije počela. Uz to, velik broj objekata, nekoliko desetaka tisuća, potrebno je obnoviti i na područjima Petrinje, Gline, Siska i obližnjih naselja.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljat će se o tome koji su najveći problemi obnove tih područja. Mnogi nisu zadovoljni obnovom Zagreba.

- Ukupno gledano obnova zaista dugo traje i trebalo je puno vremena da se uopće napravi zakon pa da se osnuje fond koji je tek devet tjedana osnovan i ima sedam zaposlenih. Mogu se složiti da ukupna obnova ide zaista sporo, ali od trenutka donošenja Zakona je došlo do akceleracije. Pojavljuju se mnoge kritike, ali nisam čuo ni jedan prijedlog. Fond funkcionira, spreman je za obnovu. Glavni problemi je sporo donošenje zahtjeva jer postoji veliko nerazumijevanje pri podnošenju zahtjeva. Potrebno je nekoliko priloga za donošenje zahtjeva - rekao je Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba.

Pokazao je što je bitno kod dokumentacije za zahtjev za obnovu.

- Nije oporba ta koja bi trebala davati prijedloge, za to je tu Fond. Vanđelić je u svemu u pravu, ali nije spomenuo da smo pobijedili koronu i otišli na izbore bez da smo donijeli Zakon. Ali u ovom trenutku je to nebitno i bitno je da se svi skoncentriramo kako bismo ljudima olakšali samu prijavu. Mi ćemo u Stubici u ponedjeljak otvoriti uspostavu ureda u dogovoru s Vanđelićem, četvrtak u Krapini ćemo dogovarati još neke detalje. Imat ćemo dva broja telefona za savjetovanje ljudi, a jedan će biti građevinske struke i bit će mobilan da može otići u neko selo u slučaju da postoji neka, naprimjer starija obitelj koja ne može doći do Stubice ispuniti obrazac - rekao je SDP-ov župan Željko Kolar.

- Mi moramo postići cilj obnove zajednice, infrastrukture, cijelog prostora na kojemu živimo. To se vidi na Petrinji, to se radi, a u Zagrebu ne - rekao je arhitekt Tihomil Matković te nadodao kako je otpočetka trebala biti dopuštena veća privatna inicijativa pri obnovi Zagreba, a ne da se sve svodi unutar državnog zakonodavnog okvira.

- Sutra je upravno vijeće Fonda koje odobrava početak javne nabave. Kroz tri mjeseca trebaju početi fizički radovi, ako to ne uspijemo, nemam što raditi ovdje - rekao je Vanđelić, a Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za građevinarstvo, promet i veze, rekla je kako očekuje ipak koji mjesec više.

- Fond za obnovu isključivo obnavlja privatne zgrade. Stambene, poslovno-stambene... Sve javne zgrade obnavljaju njihovi vlasnici, zdravstvene zgrade, vjerske... Fond u svom portfelju ima šest i pol tisuća zgrada - rekao je Vanđelić.

-

Uskoro opširnije...