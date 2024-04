'Vanđelićeva Republika odmah je ponudila mjesto na listi, HSLS me najbrže izbacio iz stranke'

Za razliku od HDZ-a koji me najbrže primio u stranku, HSLS me najbrže izbacio iz stranke. Nakon što je jučer izašao prvi dio mojeg undercover istraživanja o učlanjivanju u stranke, brzinom munje izbacili su me iz WhatsApp grupe za članove. Nisu me kontaktirali niti mi poslali mail u kojem bi objasnili zašto su me izbacili. Tako da sam trenutno upisana u deset stranaka. od 18 kojima sam poslala pristupnice, a bivša sam članica HSLS-a.

