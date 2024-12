Vapaj Antonele Lulić: 'Majku ne mogu pokopati 40 dana. Rebro ne želi napraviti obdukciju...'

Antonela Lulić već više od mjesec dana ne može pokopati majku koja je preminula 6. studenoga u KBC-u Zagreb jer još čeka njezinu obdukciju koja bi trebala pokazati točan uzrok smrti. Majka joj je preminula u Klinici za plućne bolesti KBC-a Zagreb, no u dva primjerka Potvrde o smrti, dokumentu koji se izdaje u četiri ista primjerka, nisu, kaže nam, navedeni isti uzroci smrti.

U KBC-u Zagreb su Antoneli Lulić rekli kako sumnjaju da je majka imala Creutzfeldt-Jakobovu bolest, rijetku zaraznu bolest koja ima tri tipa, jedan od njih je i takozvano "kravlje ludilo". Postoji i obiteljski tip koji može biti nasljedan.

- Obdukcija predstavlja rizik za one koji rade obdukciju i zato treba biti obavljena u posebnoj sali. Zarazna ima salu, ali nema certifikat, a to formalno znači kao da je nema. Naši patolozi su u kontaktu s patolozima sa Zarazne. Kćer smo zvali da dođe na Rebro i nije htjela doći u nekoliko navrata. Tako da sad ne znamo gdje će se raditi obdukcija, kod nas se nikako ne može, a ako Zarazna prihvati, onda će se raditi tamo. U ovom je slučaju jasan uzrok smrti, potvrđena je Creutzfeldt-Jakobova bolest. Žena i dalje leži tu i ne znamo što napraviti. Trenutačno nam je status quo - rekli su nam dobro upućeni izvori iz bolnice.

Navode kako još nisu u komunikaciji s Ministarstvom zdravstva s obzirom na to da je, kažu, ministricu dočekao niz problema, a ovo je, smatraju, jedan od manjih.

Istovremeno, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", dr. Alemka Markotić, za 24sata je rekla kako se kod njih može obaviti obdukcija i da imaju sve potrebno da se ona obavi.

Zarazna: Možemo raditi obdukciju

- Obdukcija se može napraviti kod nas. Rebro treba zatražiti od nas službeno da to napravimo. Sve informacije možete dobiti od njih. Gospođa nije ležala kod nas, tako da relevantne informacije možete dobiti od KBC-a Zagreb - rekla nam je dr. Markotić.

Nakon što smo joj rekli da imamo informacije da Zarazna nema potreban certifikat, Markotić je istaknula da "ne moraju imati certifikat".

- Imamo dokumentaciju da je sala sagrađena po potrebnim kriterijima. Razgovarat ćemo s Rebrom - odgovorila je za 24sata dr. Alemka Markotić.

U razgovoru za 24sata Antonela Lulić rekla nam je da joj "KBC Zagreb nije spomenuo niti u jednom trenutku da joj je majka bolovala od 'kravljeg ludila', nego od sporadičnog tipa Creutzfeldt-Jakobove bolesti".

- Međutim, za napomenuti je da se Creutzfeldt-Jakobova bolest definitivno može potvrditi jedino biopsijom mozga, ali to se ne radi za života pacijenta pa se onda može potvrditi jedino obdukcijom. U Sloveniji je, primjerice, obdukcija obvezna kod sumnje u bilo koji oblik Creutzfeldt-Jakobove bolesti, a i kod nas su se do sada radile obdukcije tijela sa sumnjom u Creutzfeldt-Jakobovu bolest ne samo u Zaraznoj, nego i u manjim bolnicama u Varaždinu i Zadru. Također, moram napomenuti da je majka tijekom života dva puta primila transfuziju krvi pa sumnjam da je možda tim putem dobila bolest. Ako je od strane KBC-a Zagreb sve tako jasno i čisto, zašto onda odbijaju dostaviti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju moje majke, kao i ostalu dokumentaciju u svezi obdukcijskih sala? - rekla nam je Lulić.

Dodala je kako je Ministarstvo zdravstva 10. prosinca poslalo dopis Klinici za infektivne bolesti u kojemu ih pitaju "jesu li primili zahtjev KBC-a Zagreb za provođenjem obdukcije nad pokojnom E. L. te očitovanje na navode da sale u njihovoj zdravstvenoj ustanovi nisu certificirane za provođenje takve vrste obdukcije". Istog je dana inspekcija Ministarstva zdravstva zatražila i očitovanje KBC-a Zagreb o ovom slučaju te zahtjev da im pošalju medicinsku dokumentaciju njene majke.

Ministarstvo zdravstva je zatražilo žurna očitovanja bolnica o navedenim okolnostima. Za sada traženo nismo dobili - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Antonela Lulić nam je rekla da joj je Rebro poslalo dopis u kojem navode "kako je nakon sastanka svih mrtvozornika u Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju 14. 11. 2024. usuglašeno da je poznat uzrok smrti moje majke i da ga obdukcijom nije potrebno dokazivati".

- Pišu da obdukcija nije napravljena zbog toga što je 'kliničko-dijagnostičkim postupcima potvrđena dijagnoza bolesti koja je uzrok smrti te obdukcijom nije bilo potrebno utvrđivati uzrok smrti što je u konačnici cilj i svrha postupka obdukcije'. Navode i da nemaju uvjete za odrađivanje obdukcije s ovim tipom zaraze. Tražili su me i da promptno organiziram preuzimanje i prijevoz majčina tijela. No tražim da naprave obdukciju i pošalju mi njenu medicinsku dokumentaciju, a oni to uporno odbijaju - rekla je Antonela Lulić za 24sata.

Majka joj je, kaže, u KBC-u Zagreb završila u kolovozu 2024. godine, gdje se liječila u Klinici za neurologiju.

Sumnja na Creutzfeldt-Jacobovu bolest

- Ja sam mamu ranije privatno odvela na magnet mozga i rekli su mi da postoji sumnja na Creutzfeldt-Jakobovu bolest, ali da ne mora biti. Zato sam je hitno odvela na Rebro već s pretpostavkom na tu bolest, ali je oni nisu nijednom spomenuli. Tog 6. studenoga, kad je majka umrla, zvala sam odjel i liječnica koja se javila rekla mi je da joj je uredna saturacija, da je ok. No pola sata kasnije me zvala i rekla da mi je mama preminula. Drugi dan sam došla u bolnicu i rekla da želim obdukciju. Tad je došla jedna profesorica i bila je stvarno korektna, rekla je da može obdukcija i da odem na patologiju. Tamo sam dogovorila obdukciju za idući dan. Zatim sam išla tražiti pogrebno poduzeće i rekla im da je obdukcija zakazana za 8. 11. te smo za 12. 11. dogovorili kremiranje. Mamina osobna i punomoć su još u pogrebnom poduzeću. U međuvremenu me zvala liječnica s Rebra i počela odgovarati od obdukcije. Dobro se sjećam, rekla mi je: 'Nemamo uvjete za obdukciju. Dobro, ako inzistirate na obdukciji ugrozit ćete jedan mladi život'. Zatim mi je poklopila. Sumnja je cijelo vrijeme na bolest, no nisu rekli da je tip 'kravljeg ludila' i cijela ta bolest se može potvrditi isključivo obdukcijom. Znam da su ih radili u manjim bolnicama u Zadru i Varaždinu - ispričala nam je Antonela Lulić.

Navodi kako je ovo nesvakidašnja bolest i da može biti nasljedna te želi znati od čega joj je točno majka preminula.

- Nevjerojatan je cijeli postupak Rebra. Prvo su rekli da je majka stabilno, pa je onda preminula za pola sata. Nevjerojatna mi je bila izjava sestre s odjela koja mi je dva dana prije majčine smrti rekla: 'Nažalost, neke postupke ćemo morati poduzeti da mama pronađe mir'. Odmah sam to išla zapisati, moj partner je također čuo kad mi je to rekla. Jako su se loše ponašali, izuzev te profesorice, koja me primila dan nakon majčine smrti. Majka mi je od kolovoza do početka listopada ležala na Rebru i bila je loše, a stalno su mi govorili da je moraju otpustiti i neka pronađem dom iako joj je CRP bio 200 i čudila sam se što je u tako lošem stanju žele otpustiti. Tad sam joj našla dom u kojemu je bila deset dana, nakon čega je završila na hitnoj, pa potom na Jordanovcu. Govorili su mi nakon njezine smrti da nemaju uvjete za obdukciju jer nemaju opremu i da su kontaktirali Zaraznu, ali da ni oni nemaju uvjete za obdukciju te da nema ni potrebe za obdukcijom jer se zna uzrok smrti. Rekli su mi i da provođenjem obdukcije eventualna šteta nadilazi korist. I još su mi odgovorili da se uporno žele riješiti tijela jer su u zadnjem pasusu dopisa koji su mi poslali napisali da moram hitno organizirati prijevoz tijela pokojnice jer nemaju uvjete za dugotrajno pohranjivanje tijela - istaknula je Antonela Lulić u razgovoru za 24sata.

Foto: Privatan album

Navodi kako je nakon majčine smrti sve pomno istraživala i tako pronašla informaciju da je na Rebru 2022. obnovljena obdukcijska sala.

'Neću odustati'

- Nevjerojatno mi je kako ne mogu napraviti obdukciju, a Zadar i Varaždin mogu. Našla sam podatak kako su radili obdukciju onima sa sumnjom na tu bolest. Kad postoji zahtjev obitelji za obdukcijom, oni je moraju napraviti. Zvala sam i Sloveniju jer sam je tamo mislila prebaciti, no to nije moguće. Ali u Sloveniji su mi jasno rekli da kod sumnje na Creutzfeldt-Jakobovu bolest obavezno ide obdukcija. Ravnateljica Zarazne, Alemka Markotić, rekla je da su se dosad obavile četiri takve obdukcije kod njih. Samo ću napomenuti još kako mi je neurolog rekao da se Creutzfeldt-Jakobova bolest može dokazati jedino biopsijom mozga i obdukcijom te da ne mogu radi jednog brisa reći da je od toga preminula. Neću odustati, tražim da se napravi obdukcija i da sa sigurnošću znam od čega je moja majka preminula - zaključuje u razgovoru Antonela Lulić.

Foto: Privatan album

Jedna od patologinja s kojom smo razgovarali objasnila nam je da se obdukcija u ovom slučaju može obaviti u Zaraznoj koja, dodaje, jedina radi obdukcije u takvim slučajevima.

- Postoje posebne stavke koje se moraju imati za takve obdukcije, posebne sale, filtri... To je potpuno nešto drugo u odnosu na opće obdukcije. Jedno su nam opće obdukcije, drugo sudske, a treće su kad netko umre od zarazne bolesti koja mu je dokazana. Tad mora u zaraznu jer bi se u drugim bolnicama oni koji rade obdukcije u takvim slučajevima mogli zaraziti unatoč tome što se nose duple rukavice i maske. Međutim, patolozi koji rade zarazne obdukcije moraju imati puno sofisticiraniju opremu - objasnila nam je patologinja.

'Neću odustati od obdukcije'

Creutzfeldt-Jakobova bolest definitivno se može potvrditi jedino biopsijom mozga, ali to se ne radi za života pacijenta, pa se onda može potvrditi jedino obdukcijom. U Sloveniji je obdukcija obvezna kod sumnje u bilo koji oblik te bolesti.