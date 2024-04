Vapaj hrvatskog kapetana: 'U ćeliji u Ankari sam s ubojicama. Trebam dobrog odvjetnika...'

Ja, Marko Bekavac, zapovjednik broda Phoenician - M, pod punom odgovornošću tvrdim da sam uhićen nevin i stavljen u pritvor u Ankari s ubojicama, teroristima, krijumčarima droge i ostalim sličnima. To je protest protiv prava i pravde u Turskoj. Stoga zahtijevam prekid procesa koji je nevažeći i neregularan. Ja trebam odvjetnika koji će zaštititi moje interese, ne samo kompanije, piše u pismu kojeg je 24sata ustupila odvjetnica Jasna Kotarac koju je u Splitu angažirao brat Marka Bekavca, Jozo Bekavac.

Split: Jozo Bekavac, brat kapetana duge plovidbe zatočenog u Turskoj | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kapetan duge plovidbe Marko Bekavac (61) već sedam mjeseci sjedi u zatvoru nakon što je droga na njegovom brodu prvo navodno pronađena u Kolumbiji. Tamošnja policija mu nije pokazala što su našli niti je dobio ikakve papire, a nakon intervencije turske ambasade, brod je pušten da ide u Istanbul. Kad su pristali u Tursku, Bekavac je sam pozvao policiju da im javi što je bilo u Kolumbiji. Turska policija je tad navodno opet pronašla drogu i zatvorila Bekavca i deset od 20 članova posade.

- Odvjetnik kojeg je poslala kompanija je instruiran i plaćen od kompanije, vlasnika 25 brodova, nisu se bavili našim pitanjima i držim ih odgovornim za nastalo te tražim transfer procesa u neku od drugih neutralnih država, npr. SAD, Singapur, Nizozemska, Francuska, Švicarska, Njemačka, Japan i slične države prava i pravde, jednaka za sve, bez obzira jesi li turski državljanin ili ne, bogat ili siromašan, koje si vjere, boje kože. Prema pravu i pravdi trebali bismo svi biti jednaki.To je jednostavno i jasno, proces i praksa koji se moraju zaustaviti kao neregularni i nevažeći. Nemate pravo zadržavati nevinog zapovjednika kako vi želite, surađujući i sljedeći interese vaših partnera, uglavnom iz Turske - nastavlja u pismu.

Split: Jozo Bekavac, brat kapetana duge plovidbe zatočenog u Turskoj | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Cijeli njegov slučaj je neobičan i izgleda kao proces koji se odvija jer se netko treba procesuirati.

- On je bio zapovjednik na tom brodu, javio se agenciji u Splitu koja ga je uputila dalje, ukrcan je preko njemačke agencije u Hamburgu. On je prvi put na ovom brodu. Kad je došao u luku Barranquilla u Kolumbiji gdje je trebao preuzeti teret, agent tamo ga je upozorio da u toj luki ima puno šverca drogom. Moj brat je zatražio od vlasnika broda, turske kompanije, da se angažira dodatno osiguranje i da se postave kamere. Te sve dokaze ima jer je slao mailom. Oni su se na to oglušili. Sad ispada da je u AfterPeaku, što je kod strojarnice, na pet metara dubine u brodu, nađeno oko 450 kilograma droge. Prijašnji kapetan broda, Rus, pronađen je mrtav jer je navodno umjesto alkohola slučajno popio neku drugu tekućinu - rekao je za 24 sata njegov brat Jozo.

U Turskoj je od 20 članova, uhićeno deset: jedan državljanin Finske podrijetlom iz Sirije, jedan Poljak, jedan Rus i šest Filipinaca. S njima je uhićen i kapetan. Obitelj nam je ustupila tijek događaja.

Ukrcavanje tereta na brod trajalo je od 25. kolovoza 2023. do 6. rujna 2023. Dan prije kraja ukrcavanja, 5. rujna 2023. u 12 sati i 49 minuta na brod je stigao tim za borbu protiv krijumčarenja narkotika. Oni su zaustavili ukrcaj tereta i izvršili pretragu broda. Brod su napustili isti dan u 17 sati i 46 minuta, a kapetanu Bekavcu nisu ništa rekli. Tim za borbu protiv krijumčarenja narkotika na brod je ponovno došao sljedeći dan, 6. rujna 2023. u 13 sati i 20 minuta sa psom dresiranim za otkrivanje prisustva narkotika i taj je dan pronađeno 14 vreća u AfterPeak tanku sa sumnjom da bi se moglo raditi o drogi. Vreće su ukupno težile između 20 i 30 kilograma. Iskrcali su te vreće bez provjere što je u njima, a kapetanu Bekavcu nisu predočili nikakve dokumente kako bi se utvrdilo da je pretraga stvarno bila i da je droga nađena. Nakon već spomenute intervencije turske ambasade u Kolumbiji, brod bez zaustavljanja pristaje u tursku luku Ergeli. Kapetan Bekavac tad sam zove policiju i obavještava ih o tome što se dogodilo u Kolumbiji. Tad i turska policija pretražuje brod i u skladišnom dijelu, na pet metara dubine, pronalaze određeni broj vreća u kojima je navodno droga. Kapetanu Bekavcu opet nije predočena nikakva dokumentacija niti se ispred njega provjeravalo što je u vrećama, kako nalaže procedura. On je uhićen, a oduzet mu je i njegov osobni USB stick na kojem ima dokaze da je obavijestio i Tim Ship Crew iz Hamburga i vlasnike broda o tome da je potrebno dodatno osiguranje i, nakon Kolumbije, da je brod kompromitiran jer je na njemu nađena droga. Taj stick mu do danas nije vraćen.

- Tursko veleposlanstvo u Kolumbiji je uključeno jer je brod pušten tako da je brodu dozvoljeno da nastavi ploviti iz luke Barranquilla. Dakle ja drogu nisam vidio, tek naknadno sam obaviješten od policijskog službenika preko mobitela, što se ne uzima kao dokaz. U slučaju da je droga bila u skladištu broj 2, činjenica je da je da je bila dio tereta. Kompletna skladišta su bila puna i teret iskrcan obalnim dizalicama u lučko postrojenje. Policija je dobila informacije od mene na dolasku - stoji dalje u pismu.

Kapetan Bekavac se boji za svoju sigurnost jer vjeruje da je slučajno upao u urotu, s obzirom na to da su na paketima droge bile naljepnice 'KS SPORT CLUB'.

- Ja sam sve stavio na svaki kompjuter na mom mostu. Neposredno nakon toga, prepoznato je 'KS SPORT CLUB' na svakom paketiću droge. Nakon toga nema istrage, interesa za drogu, tko je odgovoran, definitivno velika narko kriminalna organizacija. Iz tog razloga, ja se ne osjećam sigurnim pod kontrolom turske policije, ne reagiraju prema jasnim činjenicama, i sve turske kompanije ne podliježu turskim zakonima. Da ne spominjemo korupciju u procesu, kamere nisu instalirane po brodu, e-mail kojeg sam slao kompaniji s dodatnim upozorenjima, zahtjev za privatnu sigurnost, četiri prijenosne kamere za nadzor, sve je ignorirano - nastavlja Bekavac.

Foto: privatna arhiva

Piše i da je 28. kolovoza poslao kompaniji upozorenje da je velika vjerojatnost postojanja krijumčarenja drogom i da trebaju dodatno osiguranje. Agent iz luke Barranquilla mu je savjetovao da uzme privatnog detektiva i postavi četiri kamere za 24-satni nadzor.

- Svi paketi droge su imali iste oznake, naljepnice, 14 vreća od 30 kg, ukupno 420 kilograma droge. Nakon što je droga pronađena u Barranquilli, ja kao zapovjednik sam poslao izjavu, protestno pismo, mail, prema svim zainteresiranim strankama. Nije mi jasno zašto odmah nije napravljena istraga, tko koga štiti i zašto. Proces treba ovdje završiti i preseliti ga negdje drugdje - zaključuje kapetan Bekavac.

24sata su već pisala o ovom slučaju, i tada nam je kapetanov brat Jozo Bekavac rekao da su pisali i predsjedniku države, premijeru, Ministarstvu vanjskih poslova i ambasadi.

- Obratila sam se Vladi RH, premijeru g. Plenkoviću, zatim Turskom veleposlanstvu u RH i Hrvatskom veleposlanstvu uTurskoj (na znanje Veleposlanika g. Hrvoja Cvitanovića), poslala sam mail INTERPOLU i DEA Columbia. Za sada smo dobili odgovor samo od našeg veleposlanstva u Turskoj - rekla je odvjetnica Kotarac za 24sata.

Njima smo i mi poslali upite. Odgovor smo dobili samo od Ministarstva vanjskih poslova.

- Odmah po primitku obavijesti o uhićenju kapetana Marka Bekavca, Veleposlanstvo RH u Ankari aktivno se uključilo u slučaj, uspostavilo komunikaciju s odvjetničkim uredom, obitelji te zatvorskim vlastima. Predstavnik VRH Ankara u dva navrata je posjetio pritvorenog hrvatskog državljanina, a službeno je zatražen i novi termin za još jedan posjet. Jednako tako, održan je i sastanak s upravnikom zatvora, te uspostavljena komunikacija s relevantnim turskim tijelima. VRH Ankara nastavlja angažirano pratiti navedeni slučaj te stoji na raspolaganju za nastavak pružanja konzularne i druge pomoći u okviru svoje nadležnosti - kažu iz tog ministarstva.

I obitelj i sam kapetan kažu da mu je potreban dobar odvjetnik u Turskoj koji će zaista raditi u najboljem interesu kapetana Bekavca. Iz Sindikata pomoraca apeliraju na državni vrh.

- Smatramo da se radi o čistom primjeru kriminalizacije pomoraca koji su, u praksi, zbog svoje zapovjedne odgovornosti ili samo zbog razloga što su bili na brodu krivi za nešto što nisu napravili. Ovim putem apeliramo na Ministarstvo vanjskih poslova da pokušaju utjecati na turske vlasti diplomatskom notom, kako bi se ovaj cijeli istražni proces ubrzao što može prije - rekao je za Dnevnik Nove TV Romano Perić iz sindikata pomoraca.