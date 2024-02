Vapaj Zagrepčana: 'Pomozite nam, imamo invaziju štakora! Iz Čistoće nam se još ne javljaju'

Pomozite, imamo invaziju štakora a nitko ne odgovara na pozive za deratizaciju – prijavili su nam stanovnici novozagrebačkog naselja Utrine, koji kažu kako u zadnje dvije godine imaju sve više štakora u naselju. To se posebno događa kad su kontejneri za plastiku i papir ili kante za biootpad otvoreni, što je u zadnje vrijeme često slučaj.

- Mnogi ljudi ih otvore, ubace smeće i ne zatvaraju, valjda da ne isprljaju ruke. No, dogodilo se već više puta da djelatnici Čistoće razbiju mehanizam za zatvaranje poklopca, jer navodno ne odgovaraju kamionima u koje se prazne, pa kontejner ili kanta mjesecima ostanu otvoreni, pa se tu skuplja voda i prljavština. Mi smo imali takvu situaciju s kontejnerom za plastiku, koji su nam zamijenili tek nakon 3 mjeseca upornog nazivanja, a sad je ista situacija i sa kantom za biootpad: bez poklopca je već 2 mjeseca i osim što užasno smrdi, uvjereni smo da se štakori hrane otpadom koji se u njih ubacuje – priča nam predsjednica kućnog savjeta u jednom od ulaza. Dodaje kako ne zna što učiniti jer su već više puta zvali Čistoću s molbom da im zamijene kantu, ali nije bilo odgovora.

- Ne znamo ni što učiniti da se obavi deratizacija. Znamo da grad to povremeno čini, no kod nas bi, bojim se, to trebalo napraviti svaka dva do tri mjeseca da se riješimo štakora. I ne samo to, sad se već bojimo i najezde žohara, koje smo jedva istrijebili redovnim deratizacijama – kaže sugovornica. Dodaje kako su slične probleme imali i u Travnom, gdje joj živi obitelj, što su nam potvrdili i stanari zgrade na koju nas je uputila.

- Sustavna deratizacija na području cijelog Grada provodi se dva puta godišnje, u proljeće i na jesen. Obavlja se u stambenim objektima i dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima i na obalama gradskih vodotoka) u objektima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojih je osnivač Grad Zagreb, u objektima upravnih tijela Grada Zagreba i mjesne samouprave. Zadnja sustavna deratizacija obavljena je u razdoblju od rujna do studenog 2023, a sljedeća (proljetna) će se provoditi od ožujka do lipnja 2024. – odgovaraju na naš upit iz Služba za informiranje i medije u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba. Ukratko, stanovnici Utrina uskoro mogu očekivati odgovor na svoje vapaje.

Foto: 24sata

U Gradu ističu kako se kontinuirano provode i izvanredne deratizacije kada građani sami prijave pojavu štakora.

- Oni to mogu činiti tijekom cijele godine kontaktirajući izvršitelje deratizacije čiji kontakti su objavljeni na službenim stranicama Grada Zagreba – ističe se u odgovoru koji smo dobili.

Svaka provedba sustavne deratizacije i postupanje izvršitelja po prijavama za građane je besplatna, odnosno za tu namjenu su osigurana su sredstva u Proračunu Grada Zagreba, dodaju. Također, u Gradu kažu kako je broj prijava vezanih uz štakore izvršiteljima deratizacije od lipnja 2023. Uobičajen, odnosno nije bilo povećanog broja prijava.

Inače, prijave se prosljeđuju izvršiteljima koji izlaze na teren te poduzimaju mjere prema zatečenom stanju i vrše kontrole dok se infestacija ne suzbije. To znači da izvršitelji deratizacije mogu izaći i nekoliko puta tijekom polugodišta ako se pokaže da postoji potreba.

Na sličan način organizirana je i deratizacija sustava javne odvodnje, koja je važna u suzbijanju žohara. Provodi se sustavno dva puta godišnje, a prema potrebi i češće, kaže se u odgovoru iz Grada.

- Na području Novog Zagreba redovna deratizacija sustava javne odvodnje provedena je u proljeće od 21. travnja do 26. svibnja i na jesen od 19. listopada do 27. studenog 2023. godine. U slučaju pojave žohara, najčešće u ljetnim mjesecima, temeljem opažanja, dojave građana ili nalogom nadležnih institucija, Vodoopskrba i odvodnja provodi i postupak dezinsekcije sustava javne odvodnje. Tijekom 2024. godine na području Novog Zagreba redovita deratizacija provodit će se tijekom travnja i svibnja te listopada i studenog, a dezinsekcija prema potrebi – ističu sugovornici i dodaju još jedan detalj:

- Konkretno, za Utrine i Travno, tijekom proteklih dana, nakon uočenog prisustva štakora i po pregledu terena i zahtjeva za deratizacijom od strane djelatnika NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, ugovorni izvršitelji obavljaju mjere deratizacije na pojedinačnim adresama – stoji u odgovoru iz Grada. Dakle, reakcija na prijave je bila brza.

Foto: 24sata

No, što sami građani mogu učiniti da bi spriječili razmnožavanje štakora i najezde žohara? Je li uputno da sami postavljaju klopke ili otrov, s obzirom da na tom području ima puno kućnih ljubimaca?

- Građani mogu utjecati na smanjenje broja štakora propisnim odlaganjem otpada, i tako što na javnim površinama ne hrane ptice, jer time ostavljaju hranu i štakorima što u konačnici umanjuje učinak deratizacije. To se isto odnosi i na dvorišta obiteljskih kuća. Pored toga, građani ne bi trebali sami postavljati otrove za štakore već pozvati izvršitelje koji će na stručan način poduzeti sve potrebne mjere – ističu u Gradu.

Kad je, pak, riječ o spremnicima za odlaganje otpada koji su polomljeni predstavnici stanara pisanim putem mogu zatražiti zamjenu na e-mail: cistoca.podruznica@zgh.hr.

- Želimo istaknuti i to da tijekom provedbe sustavnih deratizacija postoji intenzivna i uspješna suradnja Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Podružnice Čistoća. Temeljem dostavljenih operativnih planova izvršitelja deratizacije Gradski ured obavještava Čistoću o tjednom rasporedu provedbe deratizacije, kako bi se na tim lokacijama uklonio neprikladno odložen otpad i na taj način osigurala kvalitetnija provedba postupka – ističu u Gradu. Dakle, i na taj se način nastoji umanjiti rizik od toga da štakori na divljem otpadu pronađu staništa i hranu.