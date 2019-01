Vapaj zametenih Hrvata: Strah nas je, molimo se da preživimo

>>> Ako ste na nekom od zatrpanih skijališta, svoje priče, snimke i fotografije možete nam slati na reporter@24sata.hr, Viber i WhatsApp broj 099/224-2424 ili na Facebook stranici 24sata

Molimo se Gospi snježnoj da nam se smiluje da izađemo živi i zdravi iz ovog austrijskog mjesta, javili su nam čitatelji koji se nalaze u Warth-Schröcken u Voralbergu u blizini Lecha i St. Antona.

Dosad je u Njemačkoj i Austriji poginulo desetero ljudi.

U Austriji je već je dosad palo više snijega od prosječne količine koja inače padne u siječnju. Lavinama je posebno pogođena turistička regija Dachstein s mnogim skijalištima. Na nekim mjestima snježni nanosi iznose i do 10 metara, a očekuje se da će pasti još tri metra narednih dana. Zbog toga je drugi put u četiri dana proglašen crveni alarm zbog snijega.

U prvih devet dana ove godine palo je već više snijega nego što je prosjek za cijeli siječanj, piše wetter.at. Oluje stižu jedna za drugom, izdali su i crveni alarm.

- Ima poteškoća u prometu, cesta je često zatvorena, a jučer je palo drvo na cestu gdje su odmah izašli policija i vatrogasci tako da se nije moglo nigdje. Čak su najavili nestanak struje na tjedan dana. Ljudi su u strahu, ovdje nikome nije svejedno. Mi sutra planiramo nazad za Hrvatsku. Prometni znakovi se ne vide, sve je pod snijegom - javio nam je čitatelj iz Tirola.

- Stanje je isto kao i jučer. Ceste su malo otvorene, malo zatvorene. Sve, ali doslovno sve je pod snijegom. Deset dana pada bez prestanka i to prava mećava. Mi smo stigli u prošli petak i nismo niti stavili skije na noge. Par puta smo otišli u šetnju samo, ali niti to se ne može. Vjetar puše, snijeg ide u lice, snijeg je predubok. Negdje ga ima i do tri metra. Ljudi neprestano čiste, nemaju ga pratički niti gdje bacati. Moja majka ovdje radi 20 godina i kaže da nikad nije vidjela ovakvo nešto. To su mećave da je sve bijelo. Ništa se ne može vidjeti. Struje isto nestaje na mahove po sat vremena. Vjetar i snijeg stvaraju kvarove. Nema niti grijanja kada struje nestane. Rekli su nam u hotelu da će morati uskoro biti tjedan dana bez struje jer moraju popraviti neki dalekovod. Nadam se da će otvoriti ceste pa da ćemo otići uskoro - kaže Marija Miletić koja je na skijanju u mjestu Filzmoos.

Gordan Blagojević koji je u mjestu Brixden im Thale kaže kako ovakvu mećavu nije vidio u svom životu.

- Na staze se ne smije, a niti ne može ići. Snijeg doslovno odvoze kamionima jer ga nemaju više gdje bacati kada ga čiste - kaže Goran dok je Marinko Buzuk u mjestu Warth morao iskopati svoj auto da bi došao do njega.

- Tražio sam ga pod snijegom. Htio sam ga iskopati jer želim da budemo spremni otići u istom trenutku kada se otvore ceste. Petnaest dana već pada snijeg. Prošlu subotu smo stigli, na skije nismo niti stali. Puše, mećava je, hladno je. Nekad se ne može niti izaći iz apartmana. Sve ceste su zatvorene. Rekli su nam da ne napuštamo mjesto. Ne znam niti hoćemo li se moći vratiti kući ovu subotu kada bi trebali otići. Hrane kažu da ima za još par dana - kaže Marinko koji je inače iz Vodica.

Andrej Arzon koji radi u jednom hotelu u mjestu Pertisau kaže kako na posao jedva dolazi jer se cestama praktički ne može voziti.

- Ovdje je snijeg prestao padati, ali puše snažan vjetar koji nosi snijeg s planina. Vjetar je toliko jak da zanosi auto po cesti. Letovi u Insbrucku se otkazuju. Neki gosti ostaju zarobljeni na aerodromu jer ne mogu doći u hotel, a ne mogu se niti vratiti avionom kući - kaže Andrej.