Varda: Podržavamo Vladu, ali ne i ministricu koja krši zakon

Temin za slobodni govor u Saboru prvi je imao Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid), ali se nije pojavio u sabornici pa je to pravo izgubio. Kažimir Varda (BM365) iskoristio je priliku da progovori o zahtjevu stranke Milana Bandića za ostavkom ministrice Blaženke Divjak. Podsjetio je da je razlog tome dopis koji je ministrica poslala osnovnim školama kojim je obavijestila da se novcem iz proračuna nabavljaju isključivo udžbenici obveznih predmeta, a nakon što je premijer priopćio da će se financirati i udžbenici izbornih predmeta očekivao je, kaže, barem ispriku ministrice.

- Ni jednom riječju do sada ministrica ne priznaje da je takav dopis protuzakonit, da do sada nije pokazala da je svjesna svog nezakonitog postupanja, niti se bar ispričala zbog kršenja zakona, nego direktno ili indirektno daje izjave na račun Stranke rada i solidarnosti kao parlamentarne stranke kojoj su ispod svake razine komunikacije s jednom parlamentarnom strankom. Očekujem ostavku ministrice Blaženke Divjak jer ni jedan ministar ne smije kršiti zakon koje donosi ovaj Sabor i na takav način uznemiravati javnost ili gospođa ministrica se drži one poznate floskule da se zakona ne treba držati kao pijan plota. To se ne smije i ne može tolerirati - poručio je Varda.

Odbacio je nagađanja da stranka Milana Bandića ruši Andreja Plenkovića i njegovu Vladu, da istiskuje HNS iz Vlade, da traže fotelje kao i da sudjeluju u HDZ-ovim unutarstranačkim raspravama.

- Podržavamo Vladu i njene projekte, ali nikada ni jednu ministricu ili ministra koja krši zakon. O daljnjim koracima koje stoje na raspolaganju klub će donijeti odluku - zaključio je Varda.

Stjepan Čuraj (HNS) naveo je kako je vrlo jasno da kad ministrica radi jedan od najboljih i najvećih poslova u ovoj Vladi vezano uz reforme obrazovanja da se motivi za ovakve izjave mogu tražiti negdje drugdje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Vjerujem da one zapravo nisu svedene na taj silni posao koji se radi nego na neke alternativne modele možda pregrupiranja u vladajućoj većini ili kako god - rekao je.

Čuraj je pozvao sve da i dalje konstruktivno rade. Mirando Mrsić (Demokrati) upozorio da bi unutarstranačke borbe u HDZ-u i Vladina neodgovornost mogle dovesti u pitanje projekt izgradnje pristupnih cesta Pelješkog mosta budući da članovima Državnog povjerenstva za javnu nabavu uskoro istječe mandat.

- Za kašnjenje u izgradnji pristupnih cesta Pelješkom mostu i blokadu ostalih projekata bit će kriv crni labud HDZ-a, odnosno jato crnih labudova koji se nadvijaju nad HDZ - rekao je Mrsić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Upozorio je da bi sustav javne nabave mogao biti blokiran ili će, kako je rekao, premijer Plenković preko noći u Povjerenstvo imenovati podobne članove.

- Krajnji je čas da premijer Plenković svoje osobne briselske ambicije stavi u drugi plan i da počne voditi računa o funkcioniranju države i državnih institucija - poručio je Mrsić.

Stjepan Kovač (SDP) osvrnuo se na nedavni prosvjed mještana Pribislavca u Međimurju rekavši kako on nije bio usmjeren protiv pripadnika romske zajednice, nego nečinjenja središnje državne vlasti, odnosno pravosudnih tijela koja ne procesiraju počinitelje.

Upozorio je kako manjina terorizira mještane već godinama ugrožavajući im sigurnost, uništavajući im imovinu, krade nasade, prešutno se tolerira i ilegalno posjedovanje oružja na što u policiji sliježu ramenima, nerado ulaze u romska naselja i upućuju na privatne tužbe, a onda se one dobivaju ili procesi traju unedogled. Takvo stanje traje već godina, a pomaci su premali i prespori, smatra Kovač i tvrdi kako je potrebno izolirati pripadnike romske manjine koji to čine.