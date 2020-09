'Varga je govorio da će im ući u inboxe i stavljati poruke, a spominjao je suce i Cvitana'

Bruno Hotko koji je radio kao direktor Hotela GNK DInamo rekao je kako je Vargi nosio novac, mobitele, PlayStation, Golf 3. Kaže da je to sve nabavljao na temelju naloga Zdravka Mamića

<p>Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje optuženima za aferu SMS, <strong>Franji Vargi i Blažu Curiću</strong>. Nakon što dan ranije na raspravu nije došao pozvani svjedok <strong>Tomislav Karamarko</strong>, koji se opravdao da je bolestan, na današnju raspravu nije došao ni svjedok <strong>Ivica Todorić</strong> koji je morao ostati u Zagrebu na svojoj raspravi kao osumnjičenik. Sud je saslušao ostale pozvane svjedoke, među njima i supružnike <strong>Darinka i Anku Mikulić</strong> iz Osijeka koji su privedeni na sud zbog ranijeg ne dolaska.</p><p>Prvi je saslušan <strong>Bruno Hotko</strong> iz Sesveta, koji je tijekom 2017. radio kao direktor Hotela GNK Dinamo. Njega je <strong>Zdravko Mamić</strong> upoznao sa optuženim Vargom i tražio ga da mu odnese neke stvari.</p><p>- Prvo sam mu odnio novac. Tada nisam znao da ću biti potrčko. Išao sam kod Varge 20-ak puta. Naša komunikacija je bila donesi ovo, odnesi ono. Nosio sam mu novce, 7-8 mobitela, televizor, laptop, PlayStation, sprave za vježbanje, jacuzzi, auto Golf 3 koji je kupljen Vargi. To sam nabavljao po trgovinama u Zagrebu na temelju naloga Zdravka Mamića. Varga mi je telefonom slao slike toga što treba donijeti. Većina toga plaćana je novcem od Dinama. Tako je tražio Mamić. Rekao je da mu to puno znači i da će mu to pomoći oko nekih stvari. Varga mi je nekada objašnjavao što on to radi, ali ja nisam informatički pismen pa to nisam razumio. Crtao mi je na papiru neke kvadratiće, govorio da je to kao sudsko vijeće, da će im on ući u inboxe, stavljati im poruke u mobitele i mailove. Spominjao mi je državne suce, odvjetnika <strong>Dinka Cvitana</strong>, ali ja tada nisam znao tko su ti ljudi; spominjao je da će to pomoći Zdravku oko suđenja. Dva puta sam preuzeo i stick, ali nije mi rekao šta je na njemu - svjedočio je Hotko navodeći i da je zbog plaćanja svih stvari preko računa Dinama imao problema kada je USKOK upao u klub jer je traženo od njega da podmiri sve te troškove, 500-600 tisuća kuna.</p><p>- Morao sam tražiti dopuštenje za korištenje novca od Dinama, i tražio sam od nekoliko čelnih ljudi. Sve je išlo preko Zdravka Mamića. Sve je na kraju platio Krešimir Antolić kojemu je novac dao Zoran Mamić" dodaje svjedok. Hotko je pregledao zapisnik o očevidu i zaplijenjenim stvarima kod Varge i prepoznao je laptop, mobitele, kuću, opremu za vježbanje, televizor, šator. Posvjedočio je i kako je tijekom srpnja, kolovoza i rujna dobijao od Varge poruke namijenjene Mamiću;<em> "Imamo ih, imamo Cvrtilu", "svastika, Cvitan, suci, razno, sve je tu", "javi šefu, prva faza konačno gotova", "prva faza, mailovi inplementirani",</em></p><p><em>"druga faza, poruke, razgovori cvitana, izvučeno i u formatu za sud"</em>. Hotko kaže kako je te poruke samo primao, nije znao što znače, samo ih je proslijeđivao <strong>Zdravku Mamiću</strong>.</p><p>- Sjećam se da mi je Varga rekao kako će Zdravka Mamića izvući od kaznenog progona - zaključio je svoje svjedočenje Hotko.</p><p>Varga ga je potom upitao da li se sjeća da mu je on donio popis 97 svjedoka iz postupka protiv Zdravka Mamića, na što je Hotko rekao da se ne sjeća. "Dokazat ću da je Hotkin iskaz lažan" komentirao je Varga svjedočenje.</p><p>Potom je saslušan <strong>Ivica Rebrina</strong> iz Osijeka.</p><p>- Znam Franju Vargu. Upoznao sam ga preko prijatelja iz Valpova koji mi je predložio da Vargu zaposlim u svojoj firmi na poslove programera što sam i učinio 2018. godine jer sam vidio da je u dosta teškoj socijalnoj situaciji. No, sve je izjalovilo pa to nije dugo trajalo. Rekao mi je da je radio u MUP-u i da je dobio otkaz zbog nečega. Kod mene je bio zaposlen oko godinu dana. Nije ništa realizirao od dogovorenih poslova i onda sam mu dao otkaz. Spominjao mi je Zdravka Mamića, da se sa njime našao u Osijeku i da nas može spojiti ako želim jer ja radim sa sportskom opremom. Govorio mi je i da nešto radi za njega. Nisam mu baš vjerovao- kazao je svjedok Rebrina kojega je tužitelj upozorio da je u istrazi izjavio i da mu je Varga govorio kako prisluškuje neke osobe za Zdravka Mamića jer ima potrebnu opremu za to. "Da, i to je točno" dodao je Rebrina. Varga je Rebrini rekao da će nešto raditi i za Ivicu Todorića te da bi se mogao i zaposliti kod njega. "Osim što je pričao te priče da radi za Mamića, Varga je rekao i da ga je <strong>Denis Matijević</strong> upoznao sa Ivicom Todorićem te da on za Todorića radi isto kao za Mamića. Sjećam se da mi je u jednom razgovoru rekao da ima neke poruke Martine Dalić vezane za aferu Agrokor te da će pasti glave. Ja mu nisam ništa vjerovao. Na to je rekao da ću vidjeti da će on srušiti Vladu te da će se potom Tomislav Karamarko vratiti na vlast. Rekao sam mu da se mene ostavi i da to nikome ne priča jer to nisu stvari za priču" potvrdio je Rebrina iskaz dan u istrazi.</p><p>Sud je potom pozvao na saslušanje Anku Mikulić iz Osijeka koja je izjavila kako ne poznaje ni jednog optuženika, te da iz novina zna Zdravka Mamića.</p><p>- Nisam nikada predavala nikakvu dokumentaciju Zdravku Mamiću. Nemam s njime nikakvih kontakata. Nije mi poznato tko je pucao na njega u BiH. Poznajem <strong>Dragu Tadića</strong> kojega sam ponekad sretala. Nisam preko Tadića kontaktirala sa Mamićem. Nisam predavala nikakve USB stickove niti sudjelovala u razmjeni neke korespodencije. Nisam primala nikakva novčana sredstva od njega. Ne znam uopće zašto sam ovdje - rekla je odmah na početku pomalo nervozna svjedokinja Mikulić. Varga ju je upitao da li joj je poznato da Hotel Regina u Međugorju ima nadzorne kamere na što je svjedokinja rekla da ni ne zna gdje je taj hotel.</p><p>Potom je saslušan njen suprug Darinko Mikulić iz Osijeka. Izjavio je kako mu je Blaž Curić prijatelj i ratni kolega.</p><p>- Franju Vargu ne poznajem. Mamića znam, ali se sa njime nisam nikada sastajao ni komunicirao. Ne znam tko je na njega pucao u BiH. Znam Dragu Tadića ali sa njime nisam nikada komunicirao o Mamiću. Ne znam ništa o SMS komunikaciji između državnih sudaca i odvjetnika. Molio bih da mi netko objasni zašto sam ja ovdje - rekao je Mikulić koji je, kao i njegova supruga, na sud pozvan kao svjedok optužbe. Varga ga je upitao da li je u kolovozu ili rujnu 2018. godine bio u Međugorju. "Ne znam. Ja sam često u Međugorju jer sam tamo i rođen" odgovorio je.</p><p>Sa iskazuima svjedoka okončana je današnja rasprava a slijedeće se nastavljaju početkom listopada kada će biti saslušana vještakinja Bradvica.</p>