Vargina mreža spletki: 'Ovo je pokušaj udara na Plenkovića'

Želim da se ta cijela priča zaista rasvijetli do kraja, to govorim od početka. Tad ćemo utvrditi što je tu točno na stvari.

Rekao je to zadnji put prije mjesec i pol dana premijer Andrej Plenković komentirajući aferu SMS. A više puta su to u zadnjih godinu dana ponovili svi HDZ-ovi dužnosnici. No više od godinu dana otkako se ta afera počela kotrljati javnim prostorom, ne samo da nije rasvijetljena, ne samo da nisu otkriveni svi aspekti, nego ona i dalje služi za političke obračune i stalno se širi.

Tjednik Nacional objavio je e-mail iz kojeg se vidi da je optuženi bivši policajac Franjo Varga radio i za sadašnjeg ministra mirovinskog sustava Josipa Aladrovića. Aladrović je njegove usluge navodno koristio dok je bio šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje jer su zaposlenici protiv njega podnijeli kaznene prijave, navodi tjednik.

Varga, koji je u međuvremenu i optuženik i pod novom istragom, trebao je, prema tom tekstu, istražiti tko to radi protiv mladog šefa HZMO-a, a danas ministra. Nacional tvrdi da je Aladrović trebao zauzvrat Vargi srediti mirovinu. Objavili su da ispisi Varginih poziva na dan uhićenja pokazuju da je zvao Aladrovića.

Objavili su i mail u kojem je pošiljatelj hrvoje.hrvatko@gmail.com, za što kažu da je jedno od lažnih imena Franje Varge. Poslan je Aladroviću, a naslovljen je s: “Oni koji pišu protiv vas su vam najbliži suradnici”.

Kad bi to bilo istina, teško bi kompromitiralo i premijera Andreja Plenkovića. On je šest novih ministara birao upravo po načelu da ne smiju imati mrlje u karijeri, a kamoli biti uključeni u neke afere.

Afera SMS je jedna od najozbiljnijih afera koja pokazuje da u Hrvatskoj djeluje paraobavještajno podzemlje, da se institucije koriste u privatne svrhe te da se nezakonito nadgleda i prati komunikacija političkih protivnika, ljubavnica, supruga...

U njoj je ponekad teško razlučiti što je istina, a što laž dok svoj pravorijek ne daju institucije. I to zato što je središnja osoba Franjo Varga, čovjek koji je izradio lažne SMS-ove za Zdravka Mamića, a istražitelji tvrde i za Ivicu Todorića. Njegovi iskazi policiji su opširni, ali često kontradiktorni i puni pretjerivanja. Zato informacije koje dolaze od njega treba uzimati s dozom opreza iako on, s druge strane, sigurno ima niz dokaza o cijeloj aferi i nezakonitostima kroz godine.

Krakovi 'afere SMS'

A u HDZ-u i krugu oko Josipa Aladrovića smatraju da se u ovom slučaju preko lažnih teza o Aladrovićevoj suradnji želi udariti na premijera Plenkovića. Franjo Varga je već pod istragom s drugim čovjekom HDZ-a Milijanom Brkićem, kojeg je afera teško kompromitirala i koji je godinama surađivao s Franjom Vargom.

Prvo nam je osoba bliska Aladroviću ustvrdila da se radi o čistom falsifikatu, ali i da je Aladroviću bio hakiran mail te da je sve prijavio policiji dok je bio na čelu Zavoda za mirovinsko osiguranje.

- Ovo je novi pokušaj udara na Plenkovića, sve će se pokazati lažnim. Aladrović Vargu niti poznaje niti je s njim ikad komunicirao - ustvrdio je taj sugovornik.

Sam Aladrović se nije osobno očitovao o aferi, nego je poslao priopćenje preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Informacija kako je ‘novi Plenkovićev ministar Vargi sređivao mirovinu’ je zlonamjerna i maliciozna neistina konstruirana bez i jednog dokaza. Uvidom u evidenciju HZMO-a vidljivo je da g. Franjo Varga nikad nije niti pokretao postupak pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za ostvarivanje prava na mirovinu - navodi se u priopćenju.

Oni opovrgavaju i da je Aladrović koristio usluge Varge, a i da poslani mail ništa ne dokazuje. U svojem priopćenju ne spominju hakirani mail.

- Poruka elektroničke pošte koja se navodi da je upućena na službenu adresu tadašnjeg ravnatelja HZMO-a ne predstavlja nikakav dokaz osim toga da je netko s lažnog profila, kako navodi tjednik Nacional, uputio poruku na službeni pretinac tadašnjeg ravnatelja, na što on nije mogao utjecati niti je na nju odgovarao, tj. uspostavljao dvosmjernu komunikaciju. Svi navodi oko tobožnje intenzivne komunikacije g. Aladrovića i g. Franje Varge su neistiniti s obzirom na to da se ne poznaju niti su ikad komunicirali - poručuju iz ministarstva.

Malo tko je mogao pretpostaviti da će afera SMS imati toliko krakova kad je prije više od godinu dana čelnik Dinama Zdravko Mamić na dramatičnoj konferenciji za novinare nazočnim novinarima dao isprintane SMS-ove. Oni su navodno dokazivali komunikaciju između tadašnjeg ravnatelja Uskoka Dinka Cvitana i osječkih sudaca u kojoj je naređeno da on mora biti osuđen. Nedugo zatim su se pojavili i SMS-ovi koje je u javnost plasirao Ivica Todorić iz Londona, u koji je pobjegao. Oni su trebali dokazati da su se, među ostalim, Andrej Plenković i Martina Dalić dogovarali da mu otmu Agrokor. A plasirao je još niz SMS-ova visokih dužnosnika koji dokazuju isto.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I Mamić i Todorić su tvrdili da su isprintane SMS-ove dobili anonimno. Istražitelji su ubrzo utvrdili da su SMS-ovi lažni, a zatim je jesenas uhićen i Franjo Varga. Dotad je taj umirovljeni policijski informatički tehničar iz Belišća radio iz potpune sjene. I tu je tek počeo pravi zaplet. Vargu su počeli nadgledati, a ubrzo mu je dojavljeno da uništi sve dokaze jer je pod prismotrom. Tajne mjere su probijene samo nekoliko dana nakon što su počele. Dojavljivač je bio Blaž Curić, tad vozač Tomislava Tolušića i kum Milijana Brkića. Varga i Curić su optuženi za ometanje pravde, a nakon toga je policija prijavila njih dvojicu s braćom Brkić - Milijanom i Jozom. Obojica braće, tvrdi policija, koristili su Vargu kako bi presretali komunikaciju svojih mladih ženskih poznanica, ali i Milijanove tadašnje supruge Karmen.

- Ima li intime? - pitao je navodno Milijan Vargu dok je jedna od djevojaka komunicirala sa svojim dečkom. I te SMS-ove je objavio Nacional.

No u međuvremenu se pokazalo da Varga nije radio samo za Mamića, Todorića i Brkića, nego i za HDZ dok ga je vodio Tomislav Karamarko te je sudjelovao u njihovim kampanjama. Pokazalo se da je s njim surađivao i savjetnik predsjednice Vlado Galić, koji je nakon toga dao otkaz.

Milijan Brkić i Andrej Plenković nisu u dobrim odnosima. A sad je već sasvim jasno da afera služi za njihov obračun.

Tema: Hrvatska