Vaše svađe nikoga ne zanimaju. Ako baš morate, vrijeđajte se za šankom u slobodno vrijeme

Sve ono što smo čuli zadnjih mjesec i nešto, sramota je za državu u onoj mjeri u kojoj se odnosi na periferne sitnice, i zakriljuje pogled na stvarne probleme koji su sve veći

<p>A gdje je, zapravo, sve počelo? Tko je bully, a tko žrtva bulinga i ima li takva raspodjela uloga uopće smisla? Problem seže toliko duboko u prošlost da se možda ni Joža Manolić je sjeća nulte točke sukoba...</p><p>Andrej Plenković korijene rata s Milanovićem smješta na dva plana. U prvom je, misli Plenković, poraz na parlamentarnim izborima 2016, koje je Milanović izgubio,a ozljede od poraza još nisu zacijelile. Dakle, zavist. U drugome - baza netrpeljivosti je ista, ljubomora - tu je Milanovićeva izjava o „mami vojnoj lekarki", izrečena u razgovoru s Klemmom i ekipom. </p><p>Zoran Milanović genezu ovog, dosad neviđenog rata, smješta u sredinu listopada, kad je mladi Danijel Bezuk ispalio dva okvira metaka iz Kalašnjikova na policajce na Markovu trgu, pri čemu je Plenković izrekao nekoliko aluzija u kojima je dao do znanja da Milanovića smatra „nepokretnim pokretačem", "huškačem", stvarnim inspiratorom napada. </p><p>Ta je procjena razjarila Milanovića, koji je u Plenkovićevoj okolini pronašao puno više ljudi i ideja koje su mogle inspirirati mladića na sumanutu pucnjavu. Plenković je naljutio Milanovića i aluzijama o „kamenčiću u cipeli" koji ga, na rubu afere Janaf, silno žulja,ali nije objasnio na što misli. </p><h2>Tko se smijao Tuđmanu, a tko pati zbog poraza?</h2><p>Tko je uzročnik radikalizacije? Na to bi moralo odgovoriti Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali ono se ne može sastati jer su se dva ključna sazivača – radikalizirala! U baražnoj vatri dvojice političara čuli smo uspaljen rječnik kakav se može čuti u peškarijama smještenim u vrelim podnebljima, gdje žive temperamentniji ljudi, u slojevima koji su nekada imali kontakta s vrhom države, ali samo perifernog (kočijaši) i nekim sferama književnosti koje nemaju veze s politikom kao umijećem racionalnog upravljanja općim interesima. </p><p>Doznali smo da Milanović pati zbog poraza, da je nespretan toliko da ne može ljudski čak ni skočiti s oklopnog vozila, da je slab u košarci, itd. Vrlo važno. O Plenkoviću smo saznali da je kukavica, plameni jazavac, herojski zec, cvilidreta, plačipatak i crveni buržuj koji je ismijavao Tuđmana jedući godinama u Parizu kroasane i ispijajući kave. To je sa stajališta države i naroda na kojeg se obojica pozivaju savršeno irelevantno. </p><p>U toj raspravi mi nismo čuli ni riječ o toma zašto u famoznoj strategiji razvoja do 2030. nema ni jednog praktičnog cilja, već je skupo plaćena maštarija sastavljena od općih mjesta. Primijetili smo da dvojicu „državnika" ne zanima zašto je zagrebačka žičara s početnih 300 milijuna kuna dosegla trošak od skoro milijarde.</p><p>Kako to da zagrebački gradonačelnik tvrdi da će stanovi u centru grada, gdje nikad nije dobio izbore, na red za obnovu doći zadnji? Zašto kino Tuškanac cenzurira film Darija Juričana a u zlatom plaćenoj strategiji piše da je strateški cilj države transparentnost? Kad, na Strašnom sudu? Kako riješiti problem 8 milijardi kuna duga veledrogerijama, koji se vuče već godinama? </p><p>Nismo li uz toliku strast za polemikom mogli čuti neki prijedlog na tu temu? Ne, mi slušamo kako Milanović ne može skočiti s transportera i zabiti „tricu" te kako Plenkoviću kroasani nikad oprostiti neće. Oba lidera mogla bi pokušati skočiti s visine vlastitog ega, ali bi se – bojimo se - polomili.</p><p>Ukratko, sve ono što smo čuli zadnjih mjesec i nešto, sramota je za državu u onoj mjeri u kojoj se odnosi na periferne sitnice, i zakriljuje pogled na stvarne probleme koji su sve veći. Dvojica lidera, prema našem mišljenju, trenutno su glavni vinovnici radikalizacije – i banalizacije – javnog diskursa; prvo moraju deradikalizirati (dedramatizirati) vlastitu polemiku, a onda se primiti rješavanja problema, zdravstva, grada Zagreba koji se pretvara u Palermo, emigracije, izumiranja, ekonomske propasti, a ne tih vražjih transportera, košarke i mirnih dana na Clichyju ili nabave rabljenog fiće u Bruxellesu. </p><p>Koga to, do vraga, zanima? Za to mogu sjesti u Tač, ili otići u neki neutralan restoran, pa raspravljati u slobodno vrijeme, do mile volje ili policijskog sata, ako bude uveden a u uredovno vrijeme neka potraže rješenja za sve teže probleme ove zemlje.</p>