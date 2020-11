Rejting 'Ba1' jo\u0161 uvijek signalizira ulaga\u010dima da agencija smatra kupnju dr\u017eavnih obveznica Hrvatske \u0161pekulativnim ulaganjem, promjena izgleda iz pozitivnih u stabilne sugerira da \u0107e agencija u idu\u0107im mjesecima zadr\u017eati rejting na toj razini.

Moody's kao klju\u010dne pokreta\u010de revizije navodi pove\u0107ani institucionalni kapacitet i kreiranje politika kako zemlja ulazi u kriti\u010dnu fazu pristupanja europodru\u010dju, te smanjenu izlo\u017eenost Hrvatske riziku duga u stranoj valuti.

Druge dvije velike agencije za kreditne rejtinge - Standard&Poor;'s (S&P;) i Fitch, kreditni rejting Hrvatske dr\u017ee na investicijskim razinama, \u0161to su potvrdile i tijekom ove godine. Tako je S&P; u rujnu potvrdio potvrdio kreditni rejting Hrvatske 'BBB-/A-3', uz stabilne izglede, a u lipnju je to u\u010dinio i Fitch, koji je potvrdio dugoro\u010dni kreditni rejting Hrvatske 'BBB-', uz stabilne izglede.

- Moody's je jedina agencija koja nas dr\u017ei jednu razinu ispod razine investicijskog rejtinga. Sada nam je rejting pobolj\u0161an iz\u00a0'Ba2' u 'Ba1'. Ono \u0161to je posebno va\u017eno u ovoj ocjeni je jasno prepoznata politika Vlade RH u ovoj kriznoj situaciji i kada je rije\u010d o pravovremenoj reakciji na ekonomske posljedice Covida, na kvalitetnu suradnju s Hrvatskom narodnom bankom, \u0161to zna\u010di da smo poduzeli korake da odr\u017eimo funkcioniranje dr\u017eave - zapo\u010deo je Plenkovi\u0107 svoj komentar.

- U ovoj krizi smo pokazali da je Hrvatska u stanju zadr\u017eati investicijski rejting kod druge dvije agencije, a jo\u0161 smo ga i pove\u0107ali kod Moody'sa, a to je najkonzervativnija agencija i rje\u0111e objavljuje svoja izvje\u0161\u0107a. Sada smo na korak da budemo na investicijskom rejtingu u sve tri agencije - nastavio je.

- Ova politika koju vodimo i snala\u017eenje u ovim kriznim trenucima izrazito su dobri\u00a0za hrvatsko gospodarstvo. Ovakve odluke ljudima koji su daleko od nas i koji nas gledaju strogo i temeljito bez afekta pokazuju da smo na dobrom putu - rekao je.

Uputili smo 868\u00a0milijuna kuna bolnicama

- Uputili smo 868 milijuna kuna za nacionalne bolnice. To uklju\u010duje novac za Klai\u0107evu, Infektivnu kliniku Fran Mihaljevi\u0107, Nacionalnu memorijalnu bolnicu u Vukovaru. \u017dupanijskim bolnicama pu\u0161teno je jo\u0161 172 milijuna kuna. Odlu\u010dili smo dati i 88,5 milijuna kuna kapitalne pomo\u0107i\u00a0Croatia Airlinesu - rekao je.

Cjepiva za koronu

- Mi smo u dogovoru s Europskom komisijom zaklju\u010dili sporazume o kupnji cjepiva unaprijed. Od AstraZenece smo naru\u010dili vi\u0161e od 2,705.000\u00a0cjepiva. \u0160to se ti\u010de Sanofija, kroz nekoliko tjedana znat \u0107emo koliko \u0107e biti doza raspore\u0111eno po EU \u010dlanicama. Kod\u00a0Johnson&Johnsona;\u00a0smo rezervirali\u00a0900 tisu\u0107a doza cjepiva. Od Pfizera smo naru\u010dili i rezervirali milijun doza cjepiva - objasnio je situaciju s naru\u010divanjem cjepiva.\u00a0

Dogovor sa sindikatima

Dogovorili smo sa sindikatima javnih i dr\u017eavnih slu\u017ebi da se od 1. sije\u010dnja\u00a0ispuni dogovor postignut u lipnju o pove\u0107anjima pla\u0107e. U \u010detiri godine pove\u0107ali smo osnovicu za 18.3 posto, skoro tisu\u0107u kuna. U na\u0161em mandatu \u0107e minimalna pla\u0107a porasti za 904 kune -\u00a0rekao je\u00a0Plenkovi\u0107.

Mjere za o\u010duvanje radnih mjesta

- Do sada je pristiglo prijava od 14.000 poslodavaca za 70.000 radnika. Rokovi za prijave su do 25. studenog. Kroz naknade \u0107emo do kraja godine izdvojiti preko osam milijardi kuna koje \u0107e i\u0107i za o\u010duvanje radnih mjesta i zapo\u0161ljavanje. To su po meni sve jako va\u017ene odluke, koje potvr\u0111uju da smo na dobrom putu - ka\u017ee Plenkovi\u0107.

Odgovorio Milanovi\u0107u

Milanovi\u0107 je danas \u017eestoko kritizirao Plenkovi\u0107a, a premijer mu nije ostao du\u017ean.

- Nisam stigao pogledati sve \u0161to je izgovorio jer sam imao druge obaveze. Sve vi\u0161e se pojavljuje ta neka vrsta opsjednutosti. Ja mislim da je Milanovi\u0107\u00a0opsjednut s onim \u0161to radim i \u0161to sam radio prije, bavi se mojom biografijom. Nastoji jako podcijeniti aktivnost koju sam imao u Bruxellesu i Parizu. Dok sam ja bio zamjenik \u0161efa misije u Bruxellesu, Hrvatska je podnijela zahtjev za \u010dlanstvo u EU, a on je tada bio diplomat u Zagrebu i je li ne\u0161to doprinio, to se nitko ne sje\u0107a. Svi lako mogu provjeriti \u0161to su moje zasluge za to.\u00a0On je isto bio u Bruxellesu, \u0161to je tad napravio, kupio polovni auto? To je ta razina. Mojih 5 godina u Parizu su mi jako pomogle da sagledam svijet iz jednog od centara mo\u0107i, da dobijem drugu diplomatsku optiku. Razlika izme\u0111u mojih i njegovih dostignu\u0107a je enormna, to znaju svi koji su u diplomatskom sustavu. Milanovi\u0107 je ve\u0107i stalker od Marasa, mislio sam da je Maras glavni stalker - zapo\u010deo je.

- Kilavac, jel to kad patriotski padne\u0161 s Patrije? Opsjednut je s ko\u0161arkom, dam mu 10 bodova prednosti na haklu, da na trepavicama stojim ne mo\u017ee me pobijediti.\u00a0Milanovi\u0107 je ucviljen i\u00a0jo\u0161 pati jer je izgubio na izborima 2016., valjda je mislio da \u0107e pobijediti, ali je izgubio, od mene i nikad mi nije ni \u010destitao pobjedu, ni nakon pet godina -\u00a0nastavio je.

'Twitter sporta\u0161i'

Dotakao se i kako je rekao, Milanovi\u0107evog 'kilavljenja', s Vije\u0107em za nacionalnu sigurnost i teze da Vlada ne \u017eeli raspravljati o kr\u0161enju prava Hrvata u BiH.

- Budu\u0107i da \u0107e ovi 'twitter sporta\u0161i', njegov briljantni glasnogovornik, vjerojatno pustiti pismo\u00a0Zvonimira Frke-Pete\u0161i\u0107a, mi \u0107emo ga sad pustiti. Ja ka\u017eem u tom pismu da je tema\u00a0kr\u0161enja\u00a0prava Hrvata u BiH\u00a0izrazito va\u017ena\u00a0tema, ali da bi se o tom pitanju trebalo pri\u010dati u sklopu sveobuhvatnije teme 'polo\u017eaj Hrvata u susjednim zemljama'. Tu se radi o zemljama koje su nam u susjedstvu. Tu se radi i o Srbiji i Crnoj Gori, gdje nam je nakon tamo\u0161njih izbora tako\u0111er bitan polo\u017eaj Hrvata - rekao je.

Dodao je da je javno\u00a0objavljivanje dnevnih redova\u00a0Vije\u0107a za nacionalnu sigurnost i stavljanje teme BiH\u00a0i tamo\u0161njeg polo\u017eaja Hrvata na ovaj na\u010din u fokus, dva dana prije izbora u BiH, briljantan diplomatski potez zbog kojega dio glasa\u010da mo\u017eda ne\u0107e iza\u0107i na izbore u BiH.

- To je vrhunaravni diplomatski potez koji \u0107e demoralizirati glasa\u010de u BiH.\u00a0To je vrhunac diplomatske vje\u0161tine koju vidimo u twitter-sporta\u0161koj diplomaciji koju nam u Hrvatskoj demonstrira Milanovi\u0107, sa svojim ne znam kakvim dr\u017eavni\u010dkim iskustvom, on je sigurno ispekao tu \u0161kolu gledaju\u0107i koliko ko\u0161taju polovni auti u Bruxellesu. Pametni ljudi u diplomaciji mogu o takvim temama razgovarati na na\u010din da ne izazovu iritaciju kod nekog. To se valjda sad radi u dogovoru s gospo\u0111om Kri\u0161to, njegovom prijateljicom, koja danas reagira\u00a0na isti na\u010din - rekao je.

Na pitanje do kada \u0107e trajati ovo prepucavanje. Plenkovi\u0107 je rekao:

- Mnogi su za\u0161utjeli nakon afere Janaf. To je bit o kojoj vi ne pitate. Za\u0161to da ja za\u0161utim? Nakon toga kre\u0107e tirada prema svima. Ne\u0107ete valjda o\u010dekivati od mene, kilavca, da ja \u0161utim? Pa \u0161to je vama, pa to je politika -\u00a0rekao\u00a0je Plenkovi\u0107 i dodao da su poku\u0161ali dva tjedna ne osvrtati se na predsjednikove izjave, ali to se nastavilo pa su po\u010deli ponovno odgovarati.\u00a0

Racionalizirati tro\u0161kove u zdravstvu

- Moramo vidjeti na koji na\u010din da tro\u0161kovi u zdravstvenom sustavu\u00a0budu racionalniji, kako povezati bolnice i kako da uspje\u0161ne sustave u\u010dinimo uspje\u0161nijim bez generiranja duga - dodao je o zdravstvu.

- Covid kriza je pokazala da je dr\u017eava jako va\u017ena. Naravno da segmenti koji su i\u0161li u smjeru privatizacije zdravstva, mi ih ne\u0107emo vra\u0107ati natrag, ali moramo napraviti bolju koordinaciju i doprinos tih segmenata kada smo suo\u010deni s najve\u0107om pandemijom u zadnjih sto godina - rekao je.

Vukovar i presuda HDZ-u

- Ja sebe ne smatram elitom. Milanovi\u0107 o\u010dito sebe kroz svoje helikopterske vo\u017enje smatra dijelom elite. Smatram sebe predsjednikom Vlade \u010dija je \u017eelja i obaveza biti 18. studenog u Vukovaru. \u0160to se ti\u010de kolone, sada nam je \u010dovjek koji je u kontekstu ove najve\u0107e zdravstvene krize imao teze o tome da je korona karijes, da se mo\u017eemo rukovati, da ne treba nositi maske, da ljudi ne padaju poko\u0161eni po cesti i da treba vidjeti umire li se vi\u0161e od gripe ili korone, na\u0161ao se nama tuma\u010diti \u0161to su to dvostruki kriteriji. To je bit. Kad pove\u017eete tko \u0161to govori, vidite da\u00a0to \u0161to on govori ne vrijedi ni\u0161ta. Kolona sje\u0107anja u Vukovaru \u0107e biti uz po\u0161tivanje epidemiolo\u0161kih mjera. Ne radi se nikakvoj eliti nego o svima koji \u017eele dati po\u010dast palim \u017ertvama - komentirao je komemoraciju u Vukovaru.

- U odnosu na Sanaderov HDZ, ovaj nema veze s tim i zato sam rekao u komentaru presude da se radi o novom HDZ-u.\u00a0\u0160to se ti\u010de HDZ-a, ovo je novi HDZ s novim ljudima. Ba\u010di\u0107 nije bio u vremenu Sanadera glavni tajnik HDZ-a. Ba\u010di\u0107 je bio glavni tajnik stranke nakon \u0161to je Sanader rekao hvala i dovi\u0111enja. Bit ovog predmeta se odnosi na vrijeme kad je predsjednik HDZ-a bio Ivo Sanader. To \u0161to se Ba\u010di\u0107a spominje da je novac koji je ostao iz vremena ranijeg predsjednika predao DORH-u, \u0161to je to? Je li to neko kazneno djelo. Nije. To je bit. To \u0161to se u ovom postupku dolazi do toga se zbog krivnje pojedinaca izvla\u010di odgovornost HDZ-a, pa \u0161to bi dana\u0161nje vodstvo imalo s tim. MI \u0107emo ulo\u017eiti \u017ealbu. Zar bi svi koji su tada bili \u010dlanovi HDZ-a trebali re\u0107i da to vi\u0161e ne\u0107e bit? Ovo je druga\u010diji HDZ\u00a0- rekao je Plenkovi\u0107.

Dodao je da je njihova teza da odgovornost stranke ne postoji, nego da se radi o odgovornosti pojedinca te da \u0107e na taj na\u010din ulo\u017eiti \u017ealbu.

Rekao je i da \u0107e podr\u017eati sve \u0161to \u0107e unaprijediti Zakon o kaznenom postupku.