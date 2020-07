- Molite dragog Boga da nam \u0161to rje\u0111e po\u0161alje 100 litara ki\u0161e na kvadratni metar u 6 sati. Bilo je negdje oko 250 intervencija, snimit \u0107emo stanje pa \u0107emo znati bolje. Na\u017ealost, jedan vatrogasac je preminuo tijekom intervencije i moja iskrena su\u0107ut obitelji. Sve drugo \u0107emo uskoro sanirati - poru\u010dio je Bandi\u0107.

Gradnoa\u010delnik je jo\u0161 jednom izrazio \u017ealjenje \u0161to je intervenciji preminuo vatrogasac, ali kako ka\u017ee, utjeha mu je to da se to ne\u0107e uskoro ponoviti. Bandi\u0107 je kazao kako moli Boga da nam vi\u0161e ne \u0161alje elementarne nepogode da bi nam svima bilo bolje.\u00a0

- Molim Boga da se to ne dogodi - jo\u0161 je jednom ponovio Bandi\u0107.

Vaši idući potezi: Moliti se Bogu

Gradnoačelnik je izrazio žaljenje što je intervenciji preminuo vatrogasac, ali kako kaže, utjeha mu je to da se to neće uskoro ponoviti. Bandić je kazao kako moli Boga da nam više ne šalje elementarne nepogode

<p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić </strong>nakon katastrofalne poplave u Zagrebu posjetio je podvožnjak u Miramarskoj koji je sinoć bio skroz poplavljen, a građane je utješio time što im je preporučio da se mole Bogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Bandić nakon poplave na sanaciji podvožnjaka u Miramarskoj:</strong></p><p>- Molite dragog Boga da nam što rjeđe pošalje 100 litara kiše na kvadratni metar u 6 sati. Bilo je negdje oko 250 intervencija, snimit ćemo stanje pa ćemo znati bolje. Nažalost, jedan vatrogasac je preminuo tijekom intervencije i moja iskrena sućut obitelji. Sve drugo ćemo uskoro sanirati - poručio je Bandić.</p><p>Gradnoačelnik je još jednom izrazio žaljenje što je intervenciji preminuo vatrogasac, ali kako kaže, utjeha mu je to da se to neće uskoro ponoviti. Bandić je kazao kako moli Boga da nam više ne šalje elementarne nepogode da bi nam svima bilo bolje. </p><p>- Molim Boga da se to ne dogodi - još je jednom ponovio Bandić.</p>