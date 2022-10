Vatrena stihija oštetila je osam auta u Sloboštini: 'Šokiran sam, auto je pet dana bio parkiran'

Nemam riječi. Žao mi je ljudi kojima su isto stradali auti. Ne znam kako se to moglo dogoditi. Auto je bio parkiran ovdje već 5 dana, nisam ga vozio. Bio je normalno parkiran, u prvoj brzini s podignutom ručnom. Nije mi jasno kako se on zapalio i došao do drugih parkiranih auta. Uskoro mu je istjecala registracija, pa sam imao u planu s njim ovih dana ići u Osijek.