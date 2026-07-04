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Vatreni pod raspelom popa Dalića: Kako izbornik pretvara svlačionicu u propovjedaonicu

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 3 min
Vatreni pod raspelom popa Dalića: Kako izbornik pretvara svlačionicu u propovjedaonicu
Foto: Ilustracija Dijana Novak Krešić
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Utakmicu drugoga kruga Svjetskog prvenstva Hrvatska je igrala točno jednu godinu - minus dva dana - od famoznoga koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu

Prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjene Države hrvatski izbornik Zlatko Dalić natovario je, uz pomoć predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića, veliki drveni križ koji je izradio i reprezentaciji darovao Stephan Lupino.

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