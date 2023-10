Vatrogasac upao u šaht s vrelom plastikom: 'Naš Dudy gasi vatru još od svoje sedme godine'

Vatrogasac Marijan Gajski (36) iz Našica, kojega prijatelja od milja zovu Dudy, zadobio je teške opekline u požaru koji je u Osijeku izbio u krugu tvrtke Drava International. Kao i svi vatrogasci iz okolice, i on je išao gasiti nezapamćeni požar kakvog on, a i njegovi kolege još nisu doživjeli.

Podsjetimo, u još nerazjašnjenim okolnostima upao je u šaht s vrelom tekućom plastikom. Kolege su ga uspjele izvući te su ga hitno prevezli u KBC Osijek. Liječnica Ivana Haršanji Drenjančević otkrila je u četvrtak kako je bio u kritičnom stanju.

- To su ozljede opasne po život. Opečeno mu je 50 posto površine tijela. Čeka ga dugotrajno liječenje. Operiran je te je u četvrtak ujutro ponovo išao u operacijsku dvoranu. Odmah nakon toga je u pratnji anesteziologa transportiran u KBC Sestre milosrdnice. S obzirom na to da se radi o mlađem bolesniku, mi se nadamo da će on to preživjeti - rekla je liječnica za N1.

U zagrebačku Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice stigao je u ranim poslijepodnevnim satima.

- On je inicijalno zbrinut u matičnoj bolnici gdje su obavili ove prve mjere resuscitacije. U četvrtak su napravili nekakve preventivne kirurške zahvate. Trenutno je dobro, stabilno je. Vrijeme će pokazati kako će to sve skupa ispasti - rekao je novinarima kirurg Slaven Babić iz Klinike za traumatologiju u Zagrebu.

Dao je malo optimističniju sliku i dodao da se procjenjuje kako je opečenost tijela ipak nešto manja od 50 posto, no u ovom trenutku ne žele davati druge informacije.

- Kod takvih teških opeklina primarno je da se spašava život. Vjerojatno je da će biti potrebni još neki zahvati, ali do toga dolazi kad postane potpuno stabilan i kad vidimo kako će odreagirati na svu terapiju. Radi se o mlađem čovjeku, u kasnim tridesetim godinama, naši anesteziolozi rade sjajan posao i vjerujem da je na najboljem mjestu trenutno za ovakve situacije - rekao je Babić i dodao kako će u bolnici sigurno provesti nekoliko tjedana.

Njegovi su kolege i dalje u šoku zbog nesreće.

- Možda je onaj požar i DIK Đurđenovac bio sličan, ali nikako ne ovoliko strašan. Marijana znam oduvijek. Koliko znam, vatrogasac je od svoje sedme godine. Bio je i još je član DVD-a Našice, a u posljednjih 12 godina smo zajedno u JVP-u Našice. Ove godine se oženio i bio je presretan zbog toga. Bili smo u Osijeku zajedno, odazvali smo se na poziv za pomoć kolega vatrogasaca iz Osijeka - rekao je o ozlijeđenom kolegi Darko Anđelić, vatrogasac JVP-a Našice.

Nije bio uz njega u trenucima nesreće pa ne zna detalje kako se to sve odvijalo tijekom intervencije. No i njemu i kolegama iz Našica žao je što je tako stradao.

- Ne znam, valjda je to nama usađeno. Znamo da se izlažemo opasnostima, jer nikad ne znamo na što ćemo, kad je požar u pitanju, naići. Svaki je na svoj način opasan. S Marijanom nas nikad nije bilo strah, bio je odgovoran, pouzdan, iskusan i znali smo da će nam uvijek priteći u pomoć. Najviše mi je žao što mu u toj nesreći nisam mogao pomoći - iskren je Anđelić. Dodao je kako su s obitelji teško opečenog vatrogasca u stalnom kontaktu.

- U stalnoj smo komunikaciji, unatoč tome što su naši dečki i dalje na tom teškom požarištu. Rekli smo im da nas slobodno zovu, stavit ćemo im se na raspolaganje. Za bilo kakvu pomoć ili prijevoz do Zagreba, za našega brata učinit ćemo sve - rekao je Anđelić

Tijekom razgovora priznao nam je koliko je to zahtjevan, težak i opasan posao.

- Najsretniji smo kad uspijemo spasiti ljudske živote i njihovu imovinu. Teško nam padaju nesreće u kojima stradavaju mladi ljudi, poput nas ili još mlađi - rekao je Anđelić s tugom u očima.