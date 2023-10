Vatrogasac koji je stradao u rastopljenoj plastici je kritično: 'Prebacili su ga u KBC Zagreb'

Liječnica Ivana Haršanji Drenjančević otkrila je kako je vatrogasac, koji je u srijedu pao u šaht s rastopljenom plastikom, u kritičnom stanju.

- To su ozljede opasne po život. Opečeno mu je 50 posto površine tijela. Čeka ga dugotrajno liječenje. Operiran je jučer, jutros je ponovo išao u operacijsku dvoranu i odmah nakon toga je u pratnji anesteziologa transportiran u KBC Sestre milosrdnice. S obzirom na to da se radi o mlađem bolesniku, mi se nadamo da će on to preživjeti - rekla je doktorica za N1.

Požar u Osijeku i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom.

Naveo je to u četvrtak ujutro vatrogasni zapovjednik te poručio kako je do sada 200 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju.

Ipak, vatra više ne predstavlja toliki problem koliko silna plastika na prostoru tvrtke za preradu i skladištenje plastike „Drava Internacional“. Zagađene čestice putuju zrakom, širi se i smrad, a građanima je preporučeno da ostanu u kućama.