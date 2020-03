Vatrogasci apeliraju: Ne palite vatru, suša je i puše jaka bura!

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zadarske županije stigao je apel poljoprivrednicima da ne pale vatru na otvorenom dok puše jaka bura i vlada virus korone. U ovo doba godine to je inače dozvoljeno ako se vatrogasce prethodno nazove i zamoli za dozvolu spaljivanja biljnog otpada, ali više to nije pametno činiti. Ako ta vatra "pobjegne" i nastane požar, onaj tko ju je zapalio mogao bi biti kazneno prijavljen za općeopasnu radnju, a to kazneno djelo predviđa oštru kaznu – zatvorsku kaznu koja može biti od šest mjeseci do pet godina robije.

- Pozivaju se građani Zadarske županije da se u narednom periodu suzdrže od loženja vatre na otvorenom prostoru obzirom da zbog loših vremenskih uvjeta odnosno jakog vjetra i dugog sušnog razdoblja imamo povećan broj požara na otvorenom prostoru na području čitave Zadarske županije, a koje nam je ionako otežano gasiti zbog novonastale situacije uzrokovane virusom COVID-19 koja zahtjeva izbjegavanje okupljanja više osoba na jednom mjestu – kazao je Boris Jović, zapovjednik županijske Javne vatrogasne postrojbe.

Rekao nam je da je samo u nekoliko zadnjih dana požar buknuo u Posedarju, Slivnici, između Posedarja i Novigrada, u Poličniku, Viru, Ninu, Vrani i Biljanima.

- Mi smo zbog potrebe smanjenja broja djelatnika na istom mjestu dislocirali timove na četiri lokacije, kao što to radimo tijekom ljetne sezone. Po jedan tim je u Murvici, Ninu, Zadru i Gaženici, upravo s namjerom da u slučaju epidemije među vatrogascima, u karantenu ide dio smjene, a drugi ostanu na raspolaganju za gašenja. No veliki broj požara zbog suše i bure ovih dana vrlo brzo preraste u velike požare, što onda iziskuje veliki broj angažiranih vatrogasaca pa mjera izolacije koju provodimo, bude umanjena. Uz to, moramo angažirati i zračne snage, a one su potrebne i na drugim dijelovima priobalja, budući da je svugdje slična situacija. Zato apeliram na javnost, ne palite biljni otpad - kaže vatrogasni zapovjednik Jović te dodaje da je najveći problem kad vatra umakne nadzoru građana koji su spaljivali korov "na svoju ruku", odnosno bez da su zatražili dozvolu od vatrogasnog operativnog centra.