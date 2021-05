Sindikat vatrogasaca Rijeke je u ime svojih članova, vatrogasaca i zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke pokrenuo postupak potraživanja prava sudskim putem angažiranjem ovlaštenog odvjetničkog ureda SVR-a.

Kako ističu u Sindikatu, postupak je pokrenut nakon ustanovljenog propusta koji je učinio Grad Rijeka kao poslodavac, odnosno pogrešnog tumačenja i primjene odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnike JVP-a Grada Rijeke, točnije članka 83., a u vezi plaćanja prekovremenih sati provedenih na intervenciji u Zagrebu te naknadno u Petrinji i okolici, u razdoblju od 29. prosinca prošle godine do 31. siječnja ove godine, prilikom katastrofalnog potresa koji se dogodio 29. prosinca prošle godine, prenosi Novi list.

Dvije tužbe se odnose na neplaćanje prekovremenih sati na intervenciji u Zagrebu, a 64 tužbe za neplaćanje prekovremenih sati u Petrinji i okolici.

Predmet pravnog postupka su i tužbe za redovne prekovremene sate koje je poslodavac počeo obračunavati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske od travnja prošle godine. Također je riječ i o članku 83. Kolektivnog ugovora i određenih članaka Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

IZJAVA IZ SINDIKATA VATROGASACA RIJEKE

– Ovim pravnim postupkom do danas je obuhvaćeno ukupno 117 tužbi, odnosno toliko je djelatnika JVP-a Grada Rijeke podnijelo tužbe. Dio njih zbog neadekvatnog plaćanja prekovremenih sati za vrijeme intervencija u Zagrebu i Petrinji te okolici, a dio zbog toga što je Grad Rijeka od travnja prošle godine bez upozorenja i valjanog razloga počeo obračunavati prekovremene sate na način koji nije temeljen na dosadašnjoj praksi, čime krši zakon o radu i važeći Kolektivni ugovor. Isti način obračuna, koji je protivan važećim propisima Republike Hrvatske, u tom se razdoblju počeo koristiti i za obračune plaća za vrijeme korištenja godišnjih odmora. Nismo radili izračune, jer se plaće od djelatnika do djelatnika razlikuju i ovise o više faktora, ali znamo da su vatrogasci koji su bili na intervencijama u Petrinji za neadekvatno obračunate prekovremene sate zakinuti svaki za 500 do tisuću kuna - kaže Goran Hibler iz SVR-a.

Dodao je da su prethodni službeni zahtjevi poslani više puta prema poslodavcu, odnosno Gradu Rijeci, kojima je Sindikat vatrogasaca Rijeke slao pozive za razgovor.

ZAHTJEVI ZA RAZGOVOR

Zahtjevi su upućivani i članovima vatrogasnog vijeća koje upravlja radom JVP-a Grada Rijeke, ali i Odjelu gradske uprave za samoupravu i upravu Grada Rijeke.

– Nažalost, takvi zahtjevi za razgovor i mirno rješavanje problema do danas nisu polučili rezultatom koji bi imao za cilj rješavanje navedenih problema na zajedničko zadovoljstvo. Nakon takvog razvoja događaja, preostala nam je jedina zakonska mogućnost, a to je ostvarivanje temeljnih prava riječkih profesionalnih vatrogasaca putem nadležnog suda. Moram ovdje napomenuti kako je i naš odvjetnički ured dva puta slao zahtjeve za razgovor i dogovor, ali odgovora nije bilo - kaže Hibler.

Hinko Mance, zapovjednik JVP Grada Rijeke istaknuo je da su riječki vatrogasci profesionalno i požrtvovno pomagali i u Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije koji su bili pogođeni razornim potresima, kao uostalom, kao što profesionalno i požrtvovno rade i u svim ostalim situacijama koje se stavljaju pred njih. No, smatra da su intervencija i sva plaćanja obavljena po zakonu te da za tužbu nije bilo razloga.

– Treba imati na umu, kako je s obzirom na nastanak izvanrednog događaja, odnosno katastrofe uzrokovane potresom, temeljem čanka 5. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019.) glavni vatrogasni zapovjednik zapovjedio angažman JVP-a Grada Rijeke, odnosno pružanje pomoći Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji - kaže zapovjednik Mance.

Mance smatra da je sukladno zapovjedi, JVP Grada Rijeke izvršio zadaću i organizirao pružanje pomoći te organizirao rad Postrojbe u uvjetima katastrofe sukladno članku 54. Zakona o vatrogastvu. Na terenu je vatrogascima organiziran rad u smjenama od 12 sati rada i 12 sati odmora, čime je osigurano izvršenje zadaća Postrojbe i osiguran dnevni odmor vatrogasaca sukladno propisima. Isto tako, svim vatrogascima koji su upućeni na ispomoć – terenski rad, ispostavljeni su i obračunati putni nalozi. Svim vatrogascima na terenu temeljem evidencije rada obračunat je rad i isplaćena plaća u prosjeku dnevno osam sati rada, četiri prekovremena sata, dvanaest sati pripravnosti, dnevnica u iznosu 200 kuna te osiguran smještaj i tri obroka na teret Postrojbe, što je sukladno svim pravilima i ne vidi razlog ovog postupka koji pokreće Sindikat.