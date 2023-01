Vatrogasci odsukali misteriozni brod s Korčule: 'Preuzet će ga Plovput, do tad ćemo ga čuvati'

Zbog lošeg vremena koje se najavljuje krajem tjedna uz suglasnost Kapetanije smo bili jedina služba koja se je trenutno mogla organizirati i odraditi ovu zahtjevnu intervenciju. S vatrogasnim brodom „sv. Stjepan“ i 4 vatrogasca, od kojih je jedan ronilac izlazimo na intervenciju u 11:50, napisali su u objavi vatrogasci.

- Dolaskom do nasukanog broda najprije ronilac sa podvodnom kamerom snima trup broda. Na snimci ne ne vide nikakva oštećenja trupa, te sa dvije vatrogasne pumpe prelazimo na ispumpavanje mora iz strojarnice broda. Radimo sa dvije crpke, jedna na „B“ cijev, a druga na „C“ cijev. Nakon ispumpavanja mora iz utrobe broda, oprezno pristupamo samom procesu odsukavanja broda sa stijena. Nakon što je brod uspješno odsukan, uzimamo ga u tegalj, te ga 16:30 uspješno vežemo za rivu u luci Brna - istaknuli su.

Kako navode, brod bi, prema nalogu Lučke kapetanije, trebala preuzeti tvrtka Plovput koja će organizirati vađenje broda, čuvanje broda i sam postupak njegove prodaje na dražbi. No, do preuzimanja će ga čuvati članovi DVD-a Smokvica, a po potrebi će ispumpavati i more iz njega.

Policija je ranije na brodu obavila očevid i nisu pronašli nikakve predmete koji bi ukazivali da je na brodu počinjeno kazneno djelo.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku. O navedenom događaju je upoznata Lučka kapetanija Dubrovnik radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti - poručili su iz policije.

Kako su neslužbeno doznala 24sata, sumnja se da je brod služio prijevozu ilegalnih migranata. Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se da je riječ o plovilu iz Turske, koje je napušteno negdje kod Italije, da bi potom doplutalo do Brne. Prije nego što je brod pronađen prazan i pun smeća, motor mu neko vrijeme radio. Nije izgledno da ga je u uvalu izbacilo nevrijeme jer je, neslužbeno smo doznali, brod bio u neutralu te se moglo vidjeti da je u mirovanju.

Na fotografijama koje smo dobili može se vidjeti ostavljena odjeća, deke, kao i hrana od kojih se neka zbog stajanja pokvarila. Također, na brodu su pronađene i ženske potrepštine te torba.

