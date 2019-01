Vatrometima i jakim mjerama sigurnosti svijet ušao u 2019.

Njujorčani su uz kišu koja nije pokvarila raspoloženje dočekali 2019. na Times squareu odbrojavajući tradicionalno spuštanje kristalne kugle posvećeno ove godine stradanjima novinara, a prije toga milijuni Europljana u europskim su prijestolnicama uz raskošne vatromete obilježili dolazak nove godine, prenose svjetske agencije.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202938 / Riječima "London je otvoren" na sedam jezika započeo je vatromet kod kotača Londonskog oka, Parižani su 2019. dočekali na prepunim Elizejskim poljanama, a Njujorčani nisu smjeli s kišobranima na slavlje]

Uz snažne mjere sigurnosti i kontrole provođene satima prije dočeka, proslave u najvećim svjetskim gradovima protekle su bez incidenata. Njujorčani unatoč kiši nisu smjeli na Times square unijeti kišobrane, a i u drugim gradovima bilo je zabranjeno unošenje predmeta poput staklenih boca ili pirotehnike.

Foto: JEENAH MOON

Parižani su 2019. dočekali na prepunim Elizejskim poljanama uz vatromet organiziran uz Slavoluk pobjede dok u drugim dijelovima grada pirotehnika nije bila dozvoljena.

Tijekom svjetlosnog showa na Slavoluku pobjede ispisana su imena francuskih nogometnih reprezentativaca koji su pobijedili ove godine na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Širom Pariza bilo je raspoređeno oko 12.000 policajaca a širom zemlje 147.000 ljudi, prema podacima ministarstva unutarnjih poslova.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Uz opasnost od terorističkih napada francuska policija ove je godine bila suočena i s izazovom najavljenih prosvjeda žutih prsluka na Elizejskim poljanama protiv francuskog predsjednika Emanuela Macrona koji su proteklih tjedana bili nasilni, no doček je protekao mirno.

Glavni grad Velike Britanije posvetio je vatromet građanima Europske unije koji žive u Londonu, glavnom gradu zemlje koja za tri mjeseca napušta uniju.

Riječima "London je otvoren" na sedam jezika započeo je vatromet kod kotača Londonskog oka uz pjesme poput "We Are Your Friends (Vaši smo prijatelji)" "Stay (Ostanite)" i "Don't Leave Me Alone (Ne ostavljaj me samoga)"

"Odavanjem počasti našim bliskim vezama s Europom dok dočekujemo novu godinu još jednom ćemo pokazati svijetu da će London uvijek biti otvoren", poručio je gradonačelnik Sadiq Khan, inače glasni pobornik ostanka Ujedinjenog Kraljevstva u Europskoj uniji.

Foto: AXEL SCHMIDT

Vatromet je osvijetlio i Brandenburška vrata u Berlinu a Švedska je dočekala tradicionalnim, čitanjem pjesme Alfreda Lorda Tennysona "Zvonite divlja zvona", ove godine to je učinio glumac Mikael Persbrandt.

Foto: SHAMIL ZHUMATOV

U Moskvi zvona na kremaljskom zvoniku Spaskaja označila su novu godinu, a stanovnici su u 2019. zakoračili na tisuću klizališta otvorenih po gradu.

U Ateni vatromet je unatoč kiši organiziran uz Akropolu.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Rio de Janeiro dočekao je 2019. s glazbom i plesom a stotine tisuća na poznatoj su plaži Copacabani pratile 14 minuta dugi vatromet za koji je potrošeno nekoliko tona pirotehnike.

Tu latinoameričku zemlju čeka radikalna preobrazba kada u utorak novi predsjednik ultra konzervativni Jair Bolsonaro položi prisegu.

Ujedinjeni Arapski Emirati u 2019. ušli su s namjerom da sruše rekord najvećeg vatrometa u nizu na svijetu koji iznosi 11,83 kilometara i to su prema tvrdnjama organizatora uspjeli.

Pjongjang je u novu godinu zakoračio s raskošnim vatrometom i koncertima organiziranim u glavnom sjeverokorejskom gradu.