Već 10. dan traže košarkašicu iz Konga: 'Imamo informaciju da nije prešla hrvatsku granicu'

U Požegi još nitko ništa ne zna o košarkašici ŽLL Plamen Nsimbi Luzenga Louange (25) koja je državljanka Demokratske Republike Kongo. Gdje bi ona mogla biti ne zna niti njen trener Vladimir Englman koji je njen nestanak prijavio policiji, jer nije došla na trening niti se javljala.

- Ne znam ništa, a da znam to bih prijavio policiji, koliko imam od policije informaciju nije prešla državnu granicu, barem nije evidentirana – rekao je Vladimir Englman, trener.

Djevojka iz Afrike u evidenciji nestalih osoba vodi se od 28. listopada ove godine. Kao mjesto nestanka policija navodi Požegu, a nestanak se vodi u PU požeško-slavonskoj. Na stranici je obavljen i opis nestale. PU Požeško slavonska u petak je priopćila da je nestala Luzenga Louange Nsimba, rođena u Demokratskoj Republici Kongo 17. prosinca 1997. godine. Strana državljanka imala je prijavljeno prebivalište u Požegi, u Dalmatinskoj ulici br. 4. Nestala je visoka 188 centimetra, nosi obuću broj 44, kosa joj je crna, boja očiju crne, nos srednji kao i uši, lice ovalno.

– Još nemamo informaciju gdje je ona. Po mom mišljenju ona je odlučila otići i obaviti operaciju koljena, jer joj je dijagnosticirana povreda prednjeg križnog ligamenta. Dobila je uputnicu za operaciju, no, čini mi se da je njoj bilo dugo čekati na operaciju, termin je bio u siječnju iduće godine, pa je vjerojatno htjela to sama riješiti. Razgovarao sam i s njenim menadžerom koji je obavio provjeru da li se vratila u Demokratsku Republiku Kongo, gdje je rođena, on je dobio potvrdu da nije, tako da u ovom trenutku ne znamo gdje je – rekao je Vladimir Englman.

- Nsimba je odigrala svega tri utakmice za naš klub. U početku je to bilo nesnalaženje, onda se na jednoj utakmici povrijedila, ne znamo da li je povreda koljena bila tada ili od ranije, uglavnom bili smo spremni pomoći joj. Savjetovali smo joj da uči engleski jezik, jer u godinu dana nije naučila ništa hrvatskog jezika, tako da je komunikacija s njom bila teška. No unatoč tome bili smo spremni pomoći. Čak bi i platili putnu kartu kući da nam je rekla da se želi vratiti u Kongo, to klub može, ali ne postoji mogućnost da joj platimo kartu u drugu državu. Njena sunarodnjakinja koja je također igrala u našem klubu otišla je u Rusiju i tamo igra za veliki novac, mislili smo da će i Nsimba tako jednom, jer mlada je i perspektivna igračica. Mislim da joj se nije dogodilo ništa loše, već da je sama odlučila nešto poduzeti vezano za operaciju koljena, trebala nam je reći da joj je dugo čekati, a ne ovako otići bez ijedne riječi. Vjerojatno je pomislila da joj mi ne želimo pomoći, što nije točno – rekao je trener.

Policija u Požegi i dalje poziva sve koji eventualno posjeduju informacije o nestaloj, da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Također, informacija se može dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Najčitaniji članci