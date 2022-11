Još nema traga košarkašici iz Konga koja je nestala u Požegi

Još uvijek nemamo informaciju gdje je Nsimba.Policija nam je rekla da nemaju potvrdu da je prešla državnu granicu. Po mom mišljenju, odlučila je otići i obaviti operaciju koljena, jer joj je dijagnosticirana ozljeda prednjeg križnog ligamenta. Dobila je uputnicu za operaciju, no, čini mi se da joj je bilo predugo čekati termin u siječnju iduće godine.te je vjerojatno to sama htjela riješiti. Razgovarao sam i s njenim menadžerom koji je provjerio je li se vratila u Demokratsku Republiku Kongo, gdje je rođena no rekli su mu da nije te u ovom trenutku ne znamo gdje je - rekao je Vladimir Englman, trener kluba koji je prijavio nestanak.

Košarkašica ŽKK Plamen Nsimba Luzenga Louange (25) nestala je 28. listopada u Požegi gdje je imala prebivalište, a rođena je u Kongu. Nestanak se vodi u PU požeško-slavonskoj.

Policija u Požegi i dalje poziva sve koji eventualno posjeduju informacije o nestaloj, da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Također, informacija se može dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

