Već je 2111 djece u samoizolaciji, ravnatelji poručuju: Nedostajat će nam nastavnika i osoblja

Zasad nemamo oboljelih nastavnika i učenika, nadamo se da će tako i ostati. Najteže će biti nalaziti zamjene, nema dovoljno nastavnika, kaže ravnateljica osnovne škole u novozagrebačkom naselju Travno

<p><strong>Zasad smo sve posložiti</strong>, ali idemo dan po dan, vjerujem da će sve biti u redu, kazala nam je Marija Luković, ravnateljica osnovne škole "Gustava Krkleca" u novozagrebačkom naselju Travnom.</p><p>Pogledajte video: Milanovićeva poruka školarcima</p><p>Njihovih petstotinjak učenika u ponedjeljak je krenulo na nastavu prema pripremljenom rasporedu prema modelu A, učenici su stajali u redovima, mlađi u pratnji roditelja, ali sreća i uzbuđenje nisu se mogli sakriti. Ova škola krenut će u školsku godinu prema A modelu, svi će učenici biti u jednoj smjeni, no oni u višim razredima morat će nositi maske.</p><p>- Na sreću, zasad nemamo ni nastavnika ni učenika koji su u izolaciji i nadamo se da će to potrajati. Svaki razred ima svoju učionicu, laboratorijske nastave neće biti, informatika će se raditi na tabletima koje ćemo podijeliti učenicima. Ostali nastavnici sve potrebno donosit će u razred - kaže ravnateljica.</p><h2>Za učitelje u samoizolaciji moraju tražiti zamjene</h2><p><strong>Ravnatelji su pripremljeni</strong> da se krene i u djelomičnu, pa i potpunu nastavu na daljinu, a do nedjelje navečer već je devet škola prijavilo kako će odgoditi početak školske godine ili krenuti odmah s online nastavom jer im je većina nastavnika i zaposlenika u samoizolaciji.</p><p>- To će biti i najveći problem za održavanje redovne nastave, jer će biti izuzetno teško pronalaziti zamjene za zaposlenike u kratkim rokovima. Zaista moramo vidjeti iz dana u dan kako će sve funkcionirati - istaknula je Marija Luković.</p><p>Ona i njezine kolege požalili su se kako ravnatelji opet većinu informacija saznaju iz medija, iako su višekratno apelirali na ministra Radovana Fuchsa da im se pravovremeno šalju informacije koje se tiču škola.</p><p>Tako su, primjerice, u nedjelju navečer na web-stranici ministarstva objavljeni tzv. GIK-ovi, planovi kako će se izvoditi gradivo u ovoj školskoj godini, a ravnatelji su to saznali iz medija.</p><p>Prema donesenim planovima, u većini predmeta zamišljeno je da se prva dva tjedna ponavlja gradivo.</p>